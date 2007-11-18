Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)
В проекте приняли участие 33 артиста
Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено) В проекте приняли участие 33 артиста
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено) Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия»
Среди участников — Ольга Булгакова, Александр Ситников и Хаим Сокол
В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия» Среди участников — Ольга Булгакова, Александр Ситников и Хаим Сокол
Во дворе института «Стрелка» открылся поп-ап-магазин с книгами и плакатами
Плакаты с анонсами прошлых событий выпустили ограниченным тиражом
Во дворе института «Стрелка» открылся поп-ап-магазин с книгами и плакатами Плакаты с анонсами прошлых событий выпустили ограниченным тиражом
В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова
Его работы напоминают «Крик» Мунка
В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова Его работы напоминают «Крик» Мунка
В Музее Москвы покажут выставку Ивана Языкова об одноразовых вещах
Посмотреть работы художника-графика можно будет с 14 февраля по 31 марта
В Музее Москвы покажут выставку Ивана Языкова об одноразовых вещах Посмотреть работы художника-графика можно будет с 14 февраля по 31 марта
«Перекрестись» и «Магнат»: Альтернативные вывески магазинов после повышения цен
В изображениях художников «Лента» превратилась в «Тлен», а «Пятерочка» — в «Потерпи»
«Перекрестись» и «Магнат»: Альтернативные вывески магазинов после повышения цен В изображениях художников «Лента» превратилась в «Тлен», а «Пятерочка» — в «Потерпи»
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо
Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»
Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий
В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость» Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий
В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»
Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по ручной печати
В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги» Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по ручной печати
В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль
Гости узнают о лагерной типографике и арабской каллиграфии