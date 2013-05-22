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31 главный концерт весны
Планы на сезон

31 главный концерт весныFatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин

Планы на сезон

31 главный концерт весны Fatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин

Новости

Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае

Гастроли группы состоятся в поддержку нового альбома

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Новости

Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае Гастроли группы состоятся в поддержку нового альбома

Планы на выходные: 21−23 июня
Выходные в городе
Планы на выходные: 21−23 июняНовые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 21−23 июня
Выходные в городе

Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.

События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа»
События недели
События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа»
События недели

События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на лето: 34 концерта
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
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Планы на лето: 34 концерта
Weekend

Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.