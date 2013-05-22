Новости
Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае
Гастроли группы состоятся в поддержку нового альбома
Новости
Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае Гастроли группы состоятся в поддержку нового альбома
Выходные в городе
Планы на выходные: 21−23 июняНовые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
События недели
События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Depeche Mode, Green Day и «Ночь новых медиа» Дайджест городских событий этой недели: Московский кинофестиваль, фестиваль Motherland Summer и ещё несколько событий из календаря The Village.
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend