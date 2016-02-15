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Новости

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

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Новости

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеровКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Утро в мире

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Дмитрий Хворостовский посмертно стал номинантом на премию «Грэмми»

Также в день памяти певца в «Москино» пройдут бесплатные показы фильма-концерта с его участием

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Новости

Дмитрий Хворостовский посмертно стал номинантом на премию «Грэмми» Также в день памяти певца в «Москино» пройдут бесплатные показы фильма-концерта с его участием

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми» Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России