Новости
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Новости
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеровКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новости
Дмитрий Хворостовский посмертно стал номинантом на премию «Грэмми»
Также в день памяти певца в «Москино» пройдут бесплатные показы фильма-концерта с его участием
Новости
Дмитрий Хворостовский посмертно стал номинантом на премию «Грэмми» Также в день памяти певца в «Москино» пройдут бесплатные показы фильма-концерта с его участием
Индустрия
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России
Индустрия