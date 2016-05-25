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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

В Сети вновь появились «группы смерти»

Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»

В Сети вновь появились «группы смерти»

МВД составило портрет кураторов «групп смерти»

Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет

МВД составило портрет кураторов «групп смерти»

Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей

The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели

Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

Теперь за преступление грозит до 15 лет

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе

Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»

Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис

Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет

Нижний предел составляет пять лет лишения свободы

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет

Сколько «групп смерти» заблокировали с начала года

В МВД напомнили, что с 7 июня введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству

Сколько «групп смерти» заблокировали с начала года

В Москве задержали администратора «групп смерти»

Его этапировали в Челябинск

В Москве задержали администратора «групп смерти»

Путин подписал закон о группах смерти

Вводится уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за вовлечение в опасную деятельность

Путин подписал закон о группах смерти

Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу

За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов

Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу

СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах

В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности

СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»

В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»

Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»

МВД связало с «суицидальными пабликами» только 1 % подростковых самоубийств

Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье

МВД связало с «суицидальными пабликами» только 1 % подростковых самоубийств

Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»

Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей

Он призвал власти действовать в этом вопросе «бескомпромиссно»

Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей

Для организаторов «групп смерти» введут уголовную статью

Под уголовку также попадут игры суицидальной тематики и некоторые мобильные приложения

Для организаторов «групп смерти» введут уголовную статью

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело

Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело

В школах начнут проводить уроки информационной безопасности о «группах смерти»

Их разработка займет больше года

В школах начнут проводить уроки информационной безопасности о «группах смерти»

Путин поручил правительству улучшить систему профилактики суицидов среди подростков

Поручение должно быть выполнено к 30 июня 2017 года

Путин поручил правительству улучшить систему профилактики суицидов среди подростков

«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)

Заблокированным пользователям предлагают обратиться за психологической помощью

«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)

Instagram начал искать «группы смерти» в соцсети

Региональный общественный центр интернет-технологий ранее сообщил о росте количества хэштегов «групп смерти» в соцсети

Instagram начал искать «группы смерти» в соцсети

Администратора «групп смерти» признали вменяемым

В настоящее время Филипп Будейкин находится под арестом

Администратора «групп смерти» признали вменяемым

Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»

Рабочая группа подготовит «суицидальный глоссарий» для отсева черного юмора и сообщений о самоубийствах от их пропаганды

Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»

Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах

Теперь ведомство сосредоточится на борьбе с «закрытыми» «группами смерти»

Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах

Администратору «групп смерти» предъявили обвинение

Филиппа Будейкина обвиняют в доведении до самоубийства

Администратору «групп смерти» предъявили обвинение

Петербургский суд арестовал администратора «групп смерти»

Решение об аресте Филиппа Будейкина вынес Октябрьский суд города

Петербургский суд арестовал администратора «групп смерти»

Задержанного по делу о «группах смерти» этапируют в Петербург

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного

Задержанного по делу о «группах смерти» этапируют в Петербург

СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»

Администрацию соцсети упрекнули в бездействии

СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»

СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах

Героиней материала оказалась 13-летняя школьница

СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах