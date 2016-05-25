Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами
Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»
В Сети вновь появились «группы смерти»
Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»
МВД составило портрет кураторов «групп смерти»
Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей
The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»
Теперь за преступление грозит до 15 лет
Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»
Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет
Нижний предел составляет пять лет лишения свободы
Сколько «групп смерти» заблокировали с начала года
В МВД напомнили, что с 7 июня введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству
Путин подписал закон о группах смерти
Вводится уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за вовлечение в опасную деятельность
Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу
За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов
СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах
В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»
В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»
Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству
МВД связало с «суицидальными пабликами» только 1 % подростковых самоубийств
Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей
Он призвал власти действовать в этом вопросе «бескомпромиссно»
Для организаторов «групп смерти» введут уголовную статью
Под уголовку также попадут игры суицидальной тематики и некоторые мобильные приложения
На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело
Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство
В школах начнут проводить уроки информационной безопасности о «группах смерти»
Их разработка займет больше года
Путин поручил правительству улучшить систему профилактики суицидов среди подростков
Поручение должно быть выполнено к 30 июня 2017 года
«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)
Заблокированным пользователям предлагают обратиться за психологической помощью
Instagram начал искать «группы смерти» в соцсети
Региональный общественный центр интернет-технологий ранее сообщил о росте количества хэштегов «групп смерти» в соцсети
Администратора «групп смерти» признали вменяемым
В настоящее время Филипп Будейкин находится под арестом
Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»
Рабочая группа подготовит «суицидальный глоссарий» для отсева черного юмора и сообщений о самоубийствах от их пропаганды
Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах
Теперь ведомство сосредоточится на борьбе с «закрытыми» «группами смерти»
Администратору «групп смерти» предъявили обвинение
Филиппа Будейкина обвиняют в доведении до самоубийства
Петербургский суд арестовал администратора «групп смерти»
Решение об аресте Филиппа Будейкина вынес Октябрьский суд города
Задержанного по делу о «группах смерти» этапируют в Петербург
Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного
СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»
Администрацию соцсети упрекнули в бездействии
СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах
Героиней материала оказалась 13-летняя школьница