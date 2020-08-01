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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено1 августа 2020

В Москве на акции в поддержку Хабаровска задержали 14 человек

Сколько россиян поддерживают протесты в Хабаровске

И сколько граждан готовы поддержать соотечественников

Сколько россиян поддерживают протесты в Хабаровске

Сколько стоит жизнь в Хабаровске
Сколько стоит жизнь в Хабаровске Дорогие продукты, строгий фейсконтроль в клубах и поездки на теплоходе в Китай
Сколько стоит жизнь в Хабаровске

Сколько стоит жизнь в Хабаровске
Дорогие продукты, строгий фейсконтроль в клубах и поездки на теплоходе в Китай

В «Сокольниках» прошел митинг против жестокого обращения с животными

Подобные акции планируются в более чем 70 городах России

В «Сокольниках» прошел митинг против жестокого обращения с животными

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

Мобильный оператор Yota заработает в августе

Начать планируется с ограниченного числа городов

Мобильный оператор Yota заработает в августе

Петербург признан самым пасмурным городом России

Петербург официально признан самым пасмурным городом России. Самым солнечным оказался Хабаровск

Петербург признан самым пасмурным городом России

За три года кассиры хабаровского банка похитили 22 млн рублей

Для этого они использовали свой доступ к кассетам, предназначенным для выдачи наличных через банкоматы

За три года кассиры хабаровского банка похитили 22 млн рублей

Кредитные карты популярнее всего в Москве, Хабаровске и Воронеже

Хабаровск и Воронеж обошли по популярности кредитных услуг Санкт-Петербург

Кредитные карты популярнее всего в Москве, Хабаровске и Воронеже

Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.

Транссибирские приключения