Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.