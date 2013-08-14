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Новости

Шкулёв стал владельцем 80 % холдинга Hearst Shkulev Media

Американская Hearst отдала ему контроль ещё над 30 % компании из-за поправок к закону о СМИ

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Новости

Шкулёв стал владельцем 80 % холдинга Hearst Shkulev Media Американская Hearst отдала ему контроль ещё над 30 % компании из-за поправок к закону о СМИ

Новости

Российские власти сорвали сделку по продаже издателя Cosmopolitan

Теперь Sanoma и Hearst придётся договариваться о новых условиях

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Новости

Российские власти сорвали сделку по продаже издателя Cosmopolitan Теперь Sanoma и Hearst придётся договариваться о новых условиях

Новости

Hearst Shkulev Media покупает сеть из 42 региональных интернет-сайтов

Сделку оценивают в несколько десятков миллионов долларов

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Новости

Hearst Shkulev Media покупает сеть из 42 региональных интернет-сайтов Сделку оценивают в несколько десятков миллионов долларов

Новости

Sanoma продали российские Cosmopolitan и Esquire с убытком в 10 миллионов евро

Новым владельцем журнального бизнеса финского холдинга стало российско-американское издательство Hearst Shkulev Media

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Новости

Sanoma продали российские Cosmopolitan и Esquire с убытком в 10 миллионов евро Новым владельцем журнального бизнеса финского холдинга стало российско-американское издательство Hearst Shkulev Media

Новости

Медиахолдинг Sanoma уходит с украинского рынка

Из всех местных журналов компании выходить продолжит лишь украинская версия Cosmopolitan

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Новости

Медиахолдинг Sanoma уходит с украинского рынка Из всех местных журналов компании выходить продолжит лишь украинская версия Cosmopolitan

Новости

У Cosmopolitan и Esquire сменится владелец

Hearst договорились о покупке части российского бизнеса медиахолдинга Sanoma

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Новости

У Cosmopolitan и Esquire сменится владелец Hearst договорились о покупке части российского бизнеса медиахолдинга Sanoma

Реакция
Какие издания мы потеряем в борьбе за национальную безопасностьThe Village составил список изданий и собрал высказывания журналистов о законопроекте, запрещающем иностранцам владеть более чем 20 % акций в капитале российских СМИ
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Реакция

Какие издания мы потеряем в борьбе за национальную безопасность The Village составил список изданий и собрал высказывания журналистов о законопроекте, запрещающем иностранцам владеть более чем 20 % акций в капитале российских СМИ

NN.ru: Как создать главный портал региона и выгодно продать корпорации
Истории
NN.ru: Как создать главный портал региона и выгодно продать корпорацииВ начале нулевых предприниматели активно запускали региональные интернет-ресурсы. Илья Осипов стал одним из тех, кому удалось построить успешный проект, а потом продать его.
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NN.ru: Как создать главный портал региона и выгодно продать корпорации
Истории

NN.ru: Как создать главный портал региона и выгодно продать корпорации В начале нулевых предприниматели активно запускали региональные интернет-ресурсы. Илья Осипов стал одним из тех, кому удалось построить успешный проект, а потом продать его.

Новости

Издательский дом Hearst Shkulev Media запускает онлайн-секс-шоп для женщин

В день запуска его посетили около 1 000 человек, трое из которых уже совершили покупки

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Новости

Издательский дом Hearst Shkulev Media запускает онлайн-секс-шоп для женщин В день запуска его посетили около 1 000 человек, трое из которых уже совершили покупки