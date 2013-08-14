Шкулёв стал владельцем 80 % холдинга Hearst Shkulev Media
Американская Hearst отдала ему контроль ещё над 30 % компании из-за поправок к закону о СМИ
Шкулёв стал владельцем 80 % холдинга Hearst Shkulev Media Американская Hearst отдала ему контроль ещё над 30 % компании из-за поправок к закону о СМИ
Российские власти сорвали сделку по продаже издателя Cosmopolitan
Теперь Sanoma и Hearst придётся договариваться о новых условиях
Российские власти сорвали сделку по продаже издателя Cosmopolitan Теперь Sanoma и Hearst придётся договариваться о новых условиях
Hearst Shkulev Media покупает сеть из 42 региональных интернет-сайтов
Сделку оценивают в несколько десятков миллионов долларов
Hearst Shkulev Media покупает сеть из 42 региональных интернет-сайтов Сделку оценивают в несколько десятков миллионов долларов
Sanoma продали российские Cosmopolitan и Esquire с убытком в 10 миллионов евро
Новым владельцем журнального бизнеса финского холдинга стало российско-американское издательство Hearst Shkulev Media
Sanoma продали российские Cosmopolitan и Esquire с убытком в 10 миллионов евро Новым владельцем журнального бизнеса финского холдинга стало российско-американское издательство Hearst Shkulev Media
Медиахолдинг Sanoma уходит с украинского рынка
Из всех местных журналов компании выходить продолжит лишь украинская версия Cosmopolitan
Медиахолдинг Sanoma уходит с украинского рынка Из всех местных журналов компании выходить продолжит лишь украинская версия Cosmopolitan
У Cosmopolitan и Esquire сменится владелец
Hearst договорились о покупке части российского бизнеса медиахолдинга Sanoma
У Cosmopolitan и Esquire сменится владелец Hearst договорились о покупке части российского бизнеса медиахолдинга Sanoma
Какие издания мы потеряем в борьбе за национальную безопасность The Village составил список изданий и собрал высказывания журналистов о законопроекте, запрещающем иностранцам владеть более чем 20 % акций в капитале российских СМИ
NN.ru: Как создать главный портал региона и выгодно продать корпорации В начале нулевых предприниматели активно запускали региональные интернет-ресурсы. Илья Осипов стал одним из тех, кому удалось построить успешный проект, а потом продать его.
Издательский дом Hearst Shkulev Media запускает онлайн-секс-шоп для женщин
В день запуска его посетили около 1 000 человек, трое из которых уже совершили покупки