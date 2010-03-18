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Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм.&nbsp;Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =) &nbsp;

Каков ты на вкус?
Картинка на превью называется Осенний каннибализм.&nbsp;Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =) &nbsp;

Колесит как колесница Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.

Колесит как колесница
Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.