Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм. Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =)
Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм. Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =)
Колесит как колесница Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.