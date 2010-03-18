Колесит как колесница Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.