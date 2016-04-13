Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия
Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере» Все самые важные события в Москве на эти выходные
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken BarThe Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»
Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar The Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»