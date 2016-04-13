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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки

Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки
The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken BarThe Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar
The Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar