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Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия
Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки

Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки
The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken BarThe Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar

Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar
The Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»