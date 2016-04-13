Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия
Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере» Все самые важные события в Москве на эти выходные
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Маршрут на выходные: От сытного завтрака до шумной вечеринки The Village прогулялся по Москве с актёром Владом Канопкой и проверил качество связи Tele2
Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken BarThe Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»
Летний фестиваль длиной в полгода: Как устроен Heineken Bar The Village — о временном пространстве на Большой Дмитровке с дневными вечеринками и меню от шеф-повара «Северян»
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»