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Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве «Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве
«Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.