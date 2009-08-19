Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву? Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.