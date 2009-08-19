Социолог Елена Омельченко — о поколении Крыма, прагматичном патриотизме и исчезновении готов The Village узнал у руководителя Центра молодёжных исследований Елены Омельченко, почему после эмо не появилось ни одной яркой субкультуры и отчего молодые люди больше слушаются бабушек, чем мам
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Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.
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5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия») H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия») H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву? Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву? Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.