Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства
Это означает, что они признают вину
Фигуранта дела о хищениях в Минкультуры приговорили к пяти годам условно
Его признали виновным по статье «Мошенничество»
ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено)
Артема Новикова обвиняют в крупном мошенничестве
С фигурантов дела о хищениях в Минкультуры потребовали 100 миллионов рублей
Они уже возместили половину ущерба
Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину
Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился
Он был задержан в марте 2016 года
Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину
При этом из СИЗО их пока не освободили
Одного из фигурантов дела о хищениях в Минкультуры выпустили из-под стражи
Его перевели под домашний арест
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)
Их подозревают в растрате бюджетных средств
Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках
Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах
Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря
Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении
Ранее обвинения предъявили главе департамента Минкультуры Борису Мазо
Отправить Владимира Мединского в отставку
Парламентарии оказались недовольны хищением бюджетных средств сотрудниками Минкультуры
Суд арестовал управляющего «Балтстроя» по делу о хищении в Минкульте
Защита просила отправить Александра Коченова под домашний арест
На реконструкцию Новодевичьего монастыря выделили 5 миллиардов рублей
На хищении выделенных на реконструкцию монастыря денег попались руководители Минкультуры и глава «Балтстроя»