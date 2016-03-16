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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Это означает, что они признают вину

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Фигуранта дела о хищениях в Минкультуры приговорили к пяти годам условно

Его признали виновным по статье «Мошенничество»

Фигуранта дела о хищениях в Минкультуры приговорили к пяти годам условно

ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено)

Артема Новикова обвиняют в крупном мошенничестве

ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено)

С фигурантов дела о хищениях в Минкультуры потребовали 100 миллионов рублей

Они уже возместили половину ущерба

С фигурантов дела о хищениях в Минкультуры потребовали 100 миллионов рублей

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Он был задержан в марте 2016 года

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину

При этом из СИЗО их пока не освободили

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину

Одного из фигурантов дела о хищениях в Минкультуры выпустили из-под стражи

Его перевели под домашний арест

Одного из фигурантов дела о хищениях в Минкультуры выпустили из-под стражи

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении

Ранее обвинения предъявили главе департамента Минкультуры Борису Мазо

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении

Отправить Владимира Мединского в отставку

Парламентарии оказались недовольны хищением бюджетных средств сотрудниками Минкультуры

Отправить Владимира Мединского в отставку

Суд арестовал управляющего «Балтстроя» по делу о хищении в Минкульте

Защита просила отправить Александра Коченова под домашний арест

Суд арестовал управляющего «Балтстроя» по делу о хищении в Минкульте

На реконструкцию Новодевичьего монастыря выделили 5 миллиардов рублей

На хищении выделенных на реконструкцию монастыря денег попались руководители Минкультуры и глава «Балтстроя»

На реконструкцию Новодевичьего монастыря выделили 5 миллиардов рублей

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях

Григория Пирумова арестовали до 10 мая

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях