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Новости

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Это означает, что они признают вину

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Новости

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства Это означает, что они признают вину

Новости

Фигуранта дела о хищениях в Минкультуры приговорили к пяти годам условно

Его признали виновным по статье «Мошенничество»

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Новости

Фигуранта дела о хищениях в Минкультуры приговорили к пяти годам условно Его признали виновным по статье «Мошенничество»

Ситуация

ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено)

Артема Новикова обвиняют в крупном мошенничестве

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ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено)
Ситуация

ФСБ задержала директора департамента инвестиций Минкульта (обновлено) Артема Новикова обвиняют в крупном мошенничестве

Ситуация

С фигурантов дела о хищениях в Минкультуры потребовали 100 миллионов рублей

Они уже возместили половину ущерба

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Ситуация

С фигурантов дела о хищениях в Минкультуры потребовали 100 миллионов рублей Они уже возместили половину ущерба

Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

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Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

Город

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Он был задержан в марте 2016 года

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Город

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился Он был задержан в марте 2016 года

Ситуация

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину

При этом из СИЗО их пока не освободили

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Ситуация

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину При этом из СИЗО их пока не освободили

Ситуация

Одного из фигурантов дела о хищениях в Минкультуры выпустили из-под стражи

Его перевели под домашний арест

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Ситуация

Одного из фигурантов дела о хищениях в Минкультуры выпустили из-под стражи Его перевели под домашний арест

Город

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

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Город

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

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Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено) Их подозревают в растрате бюджетных средств

Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

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Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Ситуация

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

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Ситуация

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

Город

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении

Ранее обвинения предъявили главе департамента Минкультуры Борису Мазо

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Город

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении Ранее обвинения предъявили главе департамента Минкультуры Борису Мазо

Ситуация

Отправить Владимира Мединского в отставку

Парламентарии оказались недовольны хищением бюджетных средств сотрудниками Минкультуры

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Ситуация

Отправить Владимира Мединского в отставку Парламентарии оказались недовольны хищением бюджетных средств сотрудниками Минкультуры

Ситуация

Суд арестовал управляющего «Балтстроя» по делу о хищении в Минкульте

Защита просила отправить Александра Коченова под домашний арест

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Ситуация

Суд арестовал управляющего «Балтстроя» по делу о хищении в Минкульте Защита просила отправить Александра Коченова под домашний арест

Город

На реконструкцию Новодевичьего монастыря выделили 5 миллиардов рублей

На хищении выделенных на реконструкцию монастыря денег попались руководители Минкультуры и глава «Балтстроя»

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Город

На реконструкцию Новодевичьего монастыря выделили 5 миллиардов рублей На хищении выделенных на реконструкцию монастыря денег попались руководители Минкультуры и глава «Балтстроя»

Ситуация

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях

Григория Пирумова арестовали до 10 мая

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Ситуация

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях Григория Пирумова арестовали до 10 мая