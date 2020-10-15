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15 октября 2020

Twitter вслед за Facebook начнет удалять посты, отрицающие Холокост

13 октября 2020

Facebook запретил публиковать контент, отрицающий Холокост