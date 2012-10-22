Квартира недели
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолкамиИнтерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами
Квартира недели
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолками Интерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами
Квартира недели
Трёхкомнатная квартира члена английского охотничьего клубаПросторная квартира со строгим интерьером в районе «Аэропорт»
Квартира недели
Трёхкомнатная квартира члена английского охотничьего клуба Просторная квартира со строгим интерьером в районе «Аэропорт»
Новое место
Обновлённый этаж с мебелью и предметами для дома в «Цветном»Игрушки, подвесные кадки с цветами, фарфоровые сервизы, столы и другие товары для дома в обновлённом отделе на минус первом этаже «Цветного»
Новое место
Обновлённый этаж с мебелью и предметами для дома в «Цветном» Игрушки, подвесные кадки с цветами, фарфоровые сервизы, столы и другие товары для дома в обновлённом отделе на минус первом этаже «Цветного»
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): «Арх.Предмет»Офис дизайн-студии «Арх.Предмет» в усадьбе XVIII века с высокими потолками, лепниной и антикварной мебелью.
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): «Арх.Предмет» Офис дизайн-студии «Арх.Предмет» в усадьбе XVIII века с высокими потолками, лепниной и антикварной мебелью.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): Herculis StudioОфис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): Herculis Studio Офис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Услуги и покупки
Новое место: Магазин мебели Home ConceptВ центре дизайна Artplay заработал пятый в Москве магазин Home Concept, где продают мебель Kelly Hoppen, Halo, Esquire Home, Michael Yeung и коллекцию Оксфордского университета.
Услуги и покупки