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Новости

Минкультуры предлагает штрафовать хостинг-провайдеров за пиратство

Им нужно будет успеть удалить нелегальный контент за 48 часов

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Новости

Минкультуры предлагает штрафовать хостинг-провайдеров за пиратство Им нужно будет успеть удалить нелегальный контент за 48 часов

Новости

Роскомнадзор составил чёрный список хостинг-провайдеров

Они подозреваются в содействии распространителям наркотиков

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Новости

Роскомнадзор составил чёрный список хостинг-провайдеров Они подозреваются в содействии распространителям наркотиков

Новости

88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом

Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе

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Новости

88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе

Новости

Облачный хостинг Scalaxy объявил о своём закрытии

Теперь пользователям необходимо уложиться в двухнедельный срок, чтобы успеть перенести все хранившиеся на платформе данные

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Новости

Облачный хостинг Scalaxy объявил о своём закрытии Теперь пользователям необходимо уложиться в двухнедельный срок, чтобы успеть перенести все хранившиеся на платформе данные