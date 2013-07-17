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Минкультуры предлагает штрафовать хостинг-провайдеров за пиратство
Им нужно будет успеть удалить нелегальный контент за 48 часов
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Минкультуры предлагает штрафовать хостинг-провайдеров за пиратство Им нужно будет успеть удалить нелегальный контент за 48 часов
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Роскомнадзор составил чёрный список хостинг-провайдеров
Они подозреваются в содействии распространителям наркотиков
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Роскомнадзор составил чёрный список хостинг-провайдеров Они подозреваются в содействии распространителям наркотиков
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88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом
Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе
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88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе
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Облачный хостинг Scalaxy объявил о своём закрытии
Теперь пользователям необходимо уложиться в двухнедельный срок, чтобы успеть перенести все хранившиеся на платформе данные
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