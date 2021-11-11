YouTube скрыл счетчик дизлайков

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YouTube начал скрывать количество дизлайков под видеозаписями, опубликованными на платформе. Хотя сама кнопка дизлайка осталась доступна.
При этом создатели видео по-прежнему смогут видеть число дизлайков в YouTube Studio вместе с другими показателями.
Сервис решил скрывать дизлайки после эксперимента. Его провели, чтобы выяснить, влияет ли отображение счетчика на общее число дизлайков. Участники могли использовать кнопку дизлайка, но не видели количество негативных оценок. В итоге люди стали меньше использовать эту кнопку.
Кроме того, исследование показало, что в основном негативные оценки ставили видеозаписям начинающих авторов с небольшим числом подписчиков.
Источник: YouTube