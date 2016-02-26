Как москвичи и петербуржцы избавляются от ненужных вещей
И где они их хранят, если все же оставляют себе
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Инструкция: Как быстро навести порядок в доме Что такое экстренная уборка и как ее правильно делать
Инструкция: Как быстро навести порядок в доме Что такое экстренная уборка и как ее правильно делать
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
В Москве запустился сервис хранения вещей по подписке «Чердак»
Его пользователи смогут организовать возврат отдельных предметов через личный кабинет на сайте
Как организовать хранение вещей в квартире Дизайнер Галина Тишутина рассказала The Village о принципах рациональной организации хранения вещей в домашних условиях