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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как москвичи и петербуржцы избавляются от ненужных вещей

И где они их хранят, если все же оставляют себе

Как москвичи и петербуржцы избавляются от ненужных вещей

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера

Инструкция: Как быстро навести порядок в доме
Инструкция: Как быстро навести порядок в доме Что такое экстренная уборка и как ее правильно делать
Инструкция: Как быстро навести порядок в доме

Инструкция: Как быстро навести порядок в доме
Что такое экстренная уборка и как ее правильно делать

20+ вещей, чтобы обновить дом к весне
20+ вещей, чтобы обновить дом к весне Хранение, посуда, аксессуары и текстиль
20+ вещей, чтобы обновить дом к весне

20+ вещей, чтобы обновить дом к весне
Хранение, посуда, аксессуары и текстиль

Хранить вещи по категориям
Хранить вещи по категориям Чтобы держать все под рукой и быстрее наводить порядок
Хранить вещи по категориям

Хранить вещи по категориям
Чтобы держать все под рукой и быстрее наводить порядок

Где и как хранить вещи, если в квартире мало места
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места

Где и как хранить вещи, если в квартире мало места
Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!

Хранение и перепродажа вещей QB

Стоимость услуги начинается от 200 рублей в месяц

Хранение и перепродажа вещей QB

Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»

Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»
Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется

В Москве запустился сервис хранения вещей по подписке «Чердак»

Его пользователи смогут организовать возврат отдельных предметов через личный кабинет на сайте

В Москве запустился сервис хранения вещей по подписке «Чердак»

Как организовать хранение вещей в квартире
Как организовать хранение вещей в квартире Дизайнер Галина Тишутина рассказала The Village о принципах рациональной организации хранения вещей в домашних условиях
Как организовать хранение вещей в квартире

Как организовать хранение вещей в квартире
Дизайнер Галина Тишутина рассказала The Village о принципах рациональной организации хранения вещей в домашних условиях