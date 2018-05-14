Новости
Как москвичи и петербуржцы избавляются от ненужных вещей
И где они их хранят, если все же оставляют себе
Новости
Как москвичи и петербуржцы избавляются от ненужных вещей И где они их хранят, если все же оставляют себе
Квартира недели
Лофт для банкира в районе «Аэропорта»Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Квартира недели
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Дизайн-хак
Инструкция: Как быстро навести порядок в домеЧто такое экстренная уборка и как ее правильно делать
Дизайн-хак
Инструкция: Как быстро навести порядок в доме Что такое экстренная уборка и как ее правильно делать
Вещи для дома
20+ вещей, чтобы обновить дом к весне Хранение, посуда, аксессуары и текстиль
Хорошая привычка
Хранить вещи по категориям Чтобы держать все под рукой и быстрее наводить порядок
Дизайн-хак
Где и как хранить вещи, если в квартире мало местаОтодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Дизайн-хак
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Новости
Хранение и перепродажа вещей QB Стоимость услуги начинается от 200 рублей в месяц
Новое
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
Новое
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
Новости
В Москве запустился сервис хранения вещей по подписке «Чердак»
Его пользователи смогут организовать возврат отдельных предметов через личный кабинет на сайте
Новости