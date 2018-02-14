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Новости

«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK

В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп

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Новости

«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп

Новости

«Ночлежка» проведет в Москве фестиваль. На нем выступят Фейс, IC3PEAK и Муся Тотибадзе

Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным

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Новости

«Ночлежка» проведет в Москве фестиваль. На нем выступят Фейс, IC3PEAK и Муся Тотибадзе Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным

Новости

«Культраб» проведет в «Бумажной фабрике» мероприятие в поддержку Голунова

В клубе выступят IC3PEAK, «555тракс555» и Jars

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«Культраб» проведет в «Бумажной фабрике» мероприятие в поддержку Голунова В клубе выступят IC3PEAK, «555тракс555» и Jars

Новости

В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов

Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

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В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

Новости

На экстремизм у Хаски жаловалась организация «Общее дело». Она связана с ОНФ и ФСИН

После их обращения прокуратура начала проверки артистов

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На экстремизм у Хаски жаловалась организация «Общее дело». Она связана с ОНФ и ФСИН После их обращения прокуратура начала проверки артистов

Новости

В Москве пройдет вечеринка в поддержу группы IC3PEAK

В первой части мероприятия проведут дискуссию о свободе творчества

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Новости

В Москве пройдет вечеринка в поддержу группы IC3PEAK В первой части мероприятия проведут дискуссию о свободе творчества

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Ситуация
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
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Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Ситуация

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

Новости

В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK

Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей

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Новости

В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей

Новости

Участников группы IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске (обновлено)

Ранее их концерты неоднократно срывали полицейские

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Новости

Участников группы IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске (обновлено) Ранее их концерты неоднократно срывали полицейские

Новости

Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город

Силовики предложили артистам вывезти их за пределы Перми

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Новости

Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город Силовики предложили артистам вывезти их за пределы Перми

Новости

Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены

Ранее выступлению группы в Нижнем Новгороде мешало МЧС, а в Казани концерт сорвали силовики

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Новости

Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены Ранее выступлению группы в Нижнем Новгороде мешало МЧС, а в Казани концерт сорвали силовики

IC3PEAK: «Страшно, если музыку начнут запрещать»
Новая музыка

IC3PEAK: «Страшно, если музыку начнут запрещать»Московская группа пела на английском и играла на «Витчауте». Теперь ее больше беспокоят проблемы России при Путине

Новая музыка

IC3PEAK: «Страшно, если музыку начнут запрещать» Московская группа пела на английском и играла на «Витчауте». Теперь ее больше беспокоят проблемы России при Путине

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом
Плейлист
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева
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Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом
Плейлист

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева