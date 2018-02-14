«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK
В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп
«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп
«Ночлежка» проведет в Москве фестиваль. На нем выступят Фейс, IC3PEAK и Муся Тотибадзе
Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным
«Ночлежка» проведет в Москве фестиваль. На нем выступят Фейс, IC3PEAK и Муся Тотибадзе Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным
«Культраб» проведет в «Бумажной фабрике» мероприятие в поддержку Голунова
В клубе выступят IC3PEAK, «555тракс555» и Jars
«Культраб» проведет в «Бумажной фабрике» мероприятие в поддержку Голунова В клубе выступят IC3PEAK, «555тракс555» и Jars
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов
Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
На экстремизм у Хаски жаловалась организация «Общее дело». Она связана с ОНФ и ФСИН
После их обращения прокуратура начала проверки артистов
На экстремизм у Хаски жаловалась организация «Общее дело». Она связана с ОНФ и ФСИН После их обращения прокуратура начала проверки артистов
В Москве пройдет вечеринка в поддержу группы IC3PEAK
В первой части мероприятия проведут дискуссию о свободе творчества
В Москве пройдет вечеринка в поддержу группы IC3PEAK В первой части мероприятия проведут дискуссию о свободе творчества
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK
Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей
В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей
Участников группы IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске (обновлено)
Ранее их концерты неоднократно срывали полицейские
Участников группы IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске (обновлено) Ранее их концерты неоднократно срывали полицейские
Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город
Силовики предложили артистам вывезти их за пределы Перми
Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город Силовики предложили артистам вывезти их за пределы Перми
Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены
Ранее выступлению группы в Нижнем Новгороде мешало МЧС, а в Казани концерт сорвали силовики