Сколько стоит жизнь в Иерусалиме Обязательный кашрут в квартире, развлечения в шаббат и небезопасные для девушек районы
Сколько стоит жизнь в Иерусалиме Обязательный кашрут в квартире, развлечения в шаббат и небезопасные для девушек районы
Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Израиле
Ведомство рекомендовало избегать мест проведения протестов и следить за новостями
Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Израиле Ведомство рекомендовало избегать мест проведения протестов и следить за новостями
Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Иерусалиме
Предупреждение вызвано протестами в городе
Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Иерусалиме Предупреждение вызвано протестами в городе
В саду «Эрмитаж» пройдёт «День Иерусалима»
В программе фестиваля — кулинарные мастер-классы, лекции по бизнесу и выставка арт-объектов
В саду «Эрмитаж» пройдёт «День Иерусалима» В программе фестиваля — кулинарные мастер-классы, лекции по бизнесу и выставка арт-объектов
В поисках лучшего фалафеля Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе
В поисках лучшего фалафеля Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе
Часть целого: Район Меа Шеарим в Иерусалиме The Village начинает серию материалов о городских районах и кварталах, непохожих на другие. В первом выпуске — Меа Шеарим, ультраортодоксальное гетто в Иерусалиме.
Часть целого: Район Меа Шеарим в Иерусалиме The Village начинает серию материалов о городских районах и кварталах, непохожих на другие. В первом выпуске — Меа Шеарим, ультраортодоксальное гетто в Иерусалиме.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
Израиль Израиль – страна контрастов. На маленьком клочке земли протяженностью в 1125 км соседствуют такие, не побоюсь этого слова, самостоятельные Вселенные как Иерусалим и Тель-Авив.