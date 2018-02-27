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«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли
Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе
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«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе
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Онлайн-квесты на знание города от «2ГИС» Лучшим спецагентам подарят гаджеты
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Жизнь на ощупь в благотворительной кампании в поддержку людей с нарушениями зрения и слуха
Акция приурочена к Международному дню слепоглухих
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Жизнь на ощупь в благотворительной кампании в поддержку людей с нарушениями зрения и слуха Акция приурочена к Международному дню слепоглухих
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Угадай город России по фотографии от «Яндекса»
Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса
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Угадай город России по фотографии от «Яндекса» Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса
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Онлайн-тест на знание своего города от «2ГИС» Главный приз — iPhone Xs на 256 гигабайтов
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Симулятор президента России от «Медиазоны»
Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны
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Симулятор президента России от «Медиазоны» Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны
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Бесплатный шутер PUBG Mobile Игра стала доступна на iOS и Android
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«Бритва от народа» для Грудинина и Дудя
Пользователям Sports.ru предлагают побрить проигравшего спор политика
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«Бритва от народа» для Грудинина и Дудя Пользователям Sports.ru предлагают побрить проигравшего спор политика
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Поиск невидимого мяча на футбольном поле от Sports.ru
Издание предлагает пройти тест на внимательность
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