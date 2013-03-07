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Новости

Sony представила новую PlayStation 5

А также новые девайсы и игры

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Новости

Sony представила новую PlayStation 5 А также новые девайсы и игры

Новости

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года

Также к нему выпустят новый игровой контроллер

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Новости

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года Также к нему выпустят новый игровой контроллер

Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль музыки из видеоигр

Его организует Музей советских игровых автоматов

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Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль музыки из видеоигр Его организует Музей советских игровых автоматов

Новости

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России

Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров

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Новости

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров

Новости

В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party

На мероприятии можно послушать рэпера Obladaet, а также поиграть в приставку в интерактивной футбольной зоне

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В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party На мероприятии можно послушать рэпера Obladaet, а также поиграть в приставку в интерактивной футбольной зоне

Новости

На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд

Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира

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Новости

На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира

Новости

Microsoft открыла интернет-магазин в России

В нём уже начались продажи первых смартфонов компании на базе Windows 10

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Новости

Microsoft открыла интернет-магазин в России В нём уже начались продажи первых смартфонов компании на базе Windows 10

Новости

Разработанная в России игровая приставка появится в продаже до конца 2015 года

Абоненты «Триколор ТВ» смогут использовать её для приёма телесигнала

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Новости

Разработанная в России игровая приставка появится в продаже до конца 2015 года Абоненты «Триколор ТВ» смогут использовать её для приёма телесигнала

Новости

Годовой убыток Nintendo составил $456 млн

Всему виной — низкие продажи игровой консоли Wii U

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Новости

Годовой убыток Nintendo составил $456 млн Всему виной — низкие продажи игровой консоли Wii U

Новости

Amazon представила собственную телеприставку за $99

Она позволит пользователям работать с различными видеосервисами и играть в технически простые игры

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Amazon представила собственную телеприставку за $99 Она позволит пользователям работать с различными видеосервисами и играть в технически простые игры

Новости

Приставки Sony снабдят очками виртуальной реальности

Уже в ближайшее время компания планирует выпустить набор инструментов для разработчиков приложений под это устройство

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Приставки Sony снабдят очками виртуальной реальности Уже в ближайшее время компания планирует выпустить набор инструментов для разработчиков приложений под это устройство

Новости

Google заинтересовалась разработчиками игровых контроллеров Green Throttle

Предполагается, что корпорация может использовать их наработки для создания собственной консоли

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Google заинтересовалась разработчиками игровых контроллеров Green Throttle Предполагается, что корпорация может использовать их наработки для создания собственной консоли

Новости

Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4

Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже

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Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4 Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже

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Китайские власти введут цензуру на видеоигры

Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете

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Китайские власти введут цензуру на видеоигры Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете

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Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки

Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей

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Новости

Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей

Новости

За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4

Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн

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За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4 Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн

Новости

Предзаказанные консоли Sony PlayStation 4 отказались включаться

В компании, которая сегодня объявила об официальном начале продаж приставки в США, уже выясняют, в чём может быть причина неполадки

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Предзаказанные консоли Sony PlayStation 4 отказались включаться В компании, которая сегодня объявила об официальном начале продаж приставки в США, уже выясняют, в чём может быть причина неполадки

Новости

Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин

По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений

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Новости

Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений

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Игровая приставка Ouya, собравшая $8,5 млн на Kickstarter, поступила в продажу

Однако начало продаж омрачил тот факт, что почти 7 500 человек, профинансировавших кампанию, всё ещё не получили своих приставок

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Игровая приставка Ouya, собравшая $8,5 млн на Kickstarter, поступила в продажу Однако начало продаж омрачил тот факт, что почти 7 500 человек, профинансировавших кампанию, всё ещё не получили своих приставок

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Игровые приставки улучшают здоровье пожилых людей

Дедушки-геймеры чувствуют себя более счастливыми, чем их ровесники, равнодушные к играм

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Игровые приставки улучшают здоровье пожилых людей Дедушки-геймеры чувствуют себя более счастливыми, чем их ровесники, равнодушные к играм