Sony представила новую PlayStation 5 А также новые девайсы и игры
PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года
Также к нему выпустят новый игровой контроллер
PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года Также к нему выпустят новый игровой контроллер
На ВДНХ пройдет фестиваль музыки из видеоигр Его организует Музей советских игровых автоматов
Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России
Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров
Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров
В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party
На мероприятии можно послушать рэпера Obladaet, а также поиграть в приставку в интерактивной футбольной зоне
В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party На мероприятии можно послушать рэпера Obladaet, а также поиграть в приставку в интерактивной футбольной зоне
На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд
Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира
На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира
Microsoft открыла интернет-магазин в России
В нём уже начались продажи первых смартфонов компании на базе Windows 10
Microsoft открыла интернет-магазин в России В нём уже начались продажи первых смартфонов компании на базе Windows 10
Разработанная в России игровая приставка появится в продаже до конца 2015 года
Абоненты «Триколор ТВ» смогут использовать её для приёма телесигнала
Разработанная в России игровая приставка появится в продаже до конца 2015 года Абоненты «Триколор ТВ» смогут использовать её для приёма телесигнала
Годовой убыток Nintendo составил $456 млн Всему виной — низкие продажи игровой консоли Wii U
Amazon представила собственную телеприставку за $99
Она позволит пользователям работать с различными видеосервисами и играть в технически простые игры
Amazon представила собственную телеприставку за $99 Она позволит пользователям работать с различными видеосервисами и играть в технически простые игры
Приставки Sony снабдят очками виртуальной реальности
Уже в ближайшее время компания планирует выпустить набор инструментов для разработчиков приложений под это устройство
Приставки Sony снабдят очками виртуальной реальности Уже в ближайшее время компания планирует выпустить набор инструментов для разработчиков приложений под это устройство
Google заинтересовалась разработчиками игровых контроллеров Green Throttle
Предполагается, что корпорация может использовать их наработки для создания собственной консоли
Google заинтересовалась разработчиками игровых контроллеров Green Throttle Предполагается, что корпорация может использовать их наработки для создания собственной консоли
Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4
Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже
Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4 Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже
Китайские власти введут цензуру на видеоигры
Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете
Китайские власти введут цензуру на видеоигры Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете
Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки
Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей
Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей
За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4
Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн
За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4 Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн
Предзаказанные консоли Sony PlayStation 4 отказались включаться
В компании, которая сегодня объявила об официальном начале продаж приставки в США, уже выясняют, в чём может быть причина неполадки
Предзаказанные консоли Sony PlayStation 4 отказались включаться В компании, которая сегодня объявила об официальном начале продаж приставки в США, уже выясняют, в чём может быть причина неполадки
Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин
По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений
Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений
Игровая приставка Ouya, собравшая $8,5 млн на Kickstarter, поступила в продажу
Однако начало продаж омрачил тот факт, что почти 7 500 человек, профинансировавших кампанию, всё ещё не получили своих приставок