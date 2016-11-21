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Выпуск «Вечернего Урганта» с шутками о религии удалили. Но вскоре вернули

Из-за ролика на Ивана Урганта хотели завести уголовное дело

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Выпуск «Вечернего Урганта» с шутками о религии удалили. Но вскоре вернули Из-за ролика на Ивана Урганта хотели завести уголовное дело

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозгаНаркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
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Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу

Патриарх Кирилл — о «неудачнике» Иисусе и «лузерах» апостолах

Патриарх Кирилл дал интервью по случаю своего 70-летия

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Патриарх Кирилл — о «неудачнике» Иисусе и «лузерах» апостолах Патриарх Кирилл дал интервью по случаю своего 70-летия