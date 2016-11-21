Выпуск «Вечернего Урганта» с шутками о религии удалили. Но вскоре вернули
Из-за ролика на Ивана Урганта хотели завести уголовное дело
Выпуск «Вечернего Урганта» с шутками о религии удалили. Но вскоре вернули Из-за ролика на Ивана Урганта хотели завести уголовное дело
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозгаНаркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Патриарх Кирилл — о «неудачнике» Иисусе и «лузерах» апостолах
Патриарх Кирилл дал интервью по случаю своего 70-летия