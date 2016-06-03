Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»
В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий