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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

На Петровском бульваре открылся «Винный базар»

Это третий винный бар сети

На Петровском бульваре открылся «Винный базар»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»

В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий

На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»