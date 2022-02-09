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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар
9 февраля 2022

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар

Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron
Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron

Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт
«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт Кто покупает стандартный ремонт за 1,5 миллиона рублей и что они получают в итоге
«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт

«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт
Кто покупает стандартный ремонт за 1,5 миллиона рублей и что они получают в итоге

Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано»
Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано» Первые клиенты, решившиеся на ремонт с помощью компании «Сделано», рассказали The Village о своих впечатлениях от результата
Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано»

Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано»
Первые клиенты, решившиеся на ремонт с помощью компании «Сделано», рассказали The Village о своих впечатлениях от результата

8 главных героев года
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
8 главных героев года

8 главных героев года
Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву
The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской МосквыWowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы
Wowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

Сооснователь журнала «Афиша» займётся ремонтом в типовых московских квартирах

Ремонты будут делать «под ключ», по заранее утверждённой смете и в оговорённый срок

Сооснователь журнала «Афиша» займётся ремонтом в типовых московских квартирах

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами

Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»

Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»
Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки» Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»
Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».

Новое место: Бар Strelka
Новое место: Бар Strelka Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka
Новое место: Бар Strelka

Новое место: Бар Strelka
Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka

Открытие института «Стрелка»
Открытие института «Стрелка» 25 мая состоялось официальное открытие Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», расположенного на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» на Болотном острове. На открытии Рем Колхас, архитектор и разработчик учебной программы института, представил образовательный план на 2010/2011 год.
Открытие института «Стрелка»

Открытие института «Стрелка»
25 мая состоялось официальное открытие Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», расположенного на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» на Болотном острове. На открытии Рем Колхас, архитектор и разработчик учебной программы института, представил образовательный план на 2010/2011 год.

«Стрелка» откроется 28 мая
«Стрелка» откроется 28 мая На сайте института медиатехнологий «Стрелка» на Красном Октябре заявлены дата открытия и летняя программа.
«Стрелка» откроется 28 мая

«Стрелка» откроется 28 мая
На сайте института медиатехнологий «Стрелка» на Красном Октябре заявлены дата открытия и летняя программа.