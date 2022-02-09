Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Кто придумал реновацию и что имели в виду Гнойный и Oxxxymiron Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт Кто покупает стандартный ремонт за 1,5 миллиона рублей и что они получают в итоге
«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт Кто покупает стандартный ремонт за 1,5 миллиона рублей и что они получают в итоге
Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано» Первые клиенты, решившиеся на ремонт с помощью компании «Сделано», рассказали The Village о своих впечатлениях от результата
Как живётся в квартирах, отремонтированных сервисом «Сделано» Первые клиенты, решившиеся на ремонт с помощью компании «Сделано», рассказали The Village о своих впечатлениях от результата
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской МосквыWowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше
«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы Wowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше
Сооснователь журнала «Афиша» займётся ремонтом в типовых московских квартирах
Ремонты будут делать «под ключ», по заранее утверждённой смете и в оговорённый срок
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки» Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки» Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».
Открытие института «Стрелка» 25 мая состоялось официальное открытие Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», расположенного на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» на Болотном острове. На открытии Рем Колхас, архитектор и разработчик учебной программы института, представил образовательный план на 2010/2011 год.