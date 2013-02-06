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Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнесGame Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
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Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории

Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес Game Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
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Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.

Новости

Разработчика игр Game Insight оценили в $550 млн

Фонд Игоря Мацанюка IMI.VC вложил в компанию 425 млн

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Новости

Разработчика игр Game Insight оценили в $550 млн Фонд Игоря Мацанюка IMI.VC вложил в компанию 425 млн