Параллельно с новостями о присоединении Крыма, санкциях и уходе западных компаний из России в последний год регулярно стали появляться сообщения о запуске российских проектов на Западе. И если раньше речь шла о бизнес-эмиграции и открытии фирмы для получения ВНЖ, то теперь предприниматели нацелены на завоевание новых рынков и превращение своего бизнеса в международный. The Village узнал, в каких городах россияне открывают компании, что их там привлекает и на что они надеются.

Прибалтика

Страны Балтии, ранее входившие в СССР, а теперь присоединившиеся к Евросоюзу, стали важным плацдармом для международной экспансии российских компаний. Разработчик игр Game Insight одним из первых объявил о переезде. В мае прошлого года компания заявила о том, что переносит штаб-квартиру в Вильнюс. Среди преимуществ столицы Литвы основательница компании Алиса Чумаченко называла более низкие зарплаты разработчиков и отсутствие языкового барьера. Кроме того, отсюда удобнее ездить на встречи в Европу и поддерживать личные отношения с представителями Apple, Google, Facebook и Amazon. В Вильнюс также переехал инвестор компании фонд IMI.VC. Он перевёз сюда некоторые свои стартапы.

В частности, в Литве теперь работают пятеро сотрудников мобильного приложения для вирусного маркетинга Plag**. Скоро штат увеличится. По словам основателя компании Илья Зудина, получить ВНЖ тут несложно, бюрократические процедуры не вызывают затруднений. «Но самое главное, являясь европейской компанией, мы и воспринимаемся соответственно — большинство крупнейших фондов не работали с российскими проектами раньше и тем более не работают сейчас», — говорит он.

Рига тоже привлекает российские компании мягким деловым климатом. Осенью здесь запустился проект Meduza, созданный бывшими сотрудниками онлайн-издания Lenta.ru. Сейчас сайт публикует новости не только на русском, но и на английском. Вообще, российские медиа в последнее время стали активно осваивать западные рынки. Сайт Sports.ru ведёт аккаунт в Twitter на английском. Издательский дом Look At Media недавно запустил сайт в Нью-Йорке — издание Hopes&Fears пишет о жизни города (The Village уже рассказывал о проекте).

В Риге же в ближайшие недели откроется магазин с российскими корнями ITK. Им занимаются бывшие закупщики московского FOTT во главе с Никитой Лапшиным. По его словам, идея открытия торговой точки в Риге была у команды уже давно. После ухода из FOTT летом прошлого года решено было заняться проектом вплотную. «Дело в том, что мы занимаемся одеждой всю свою сознательную жизнь и, в общем-то, ничего, кроме этого, не умеем, а текущая экономическая ситуация в нашей стране не делает затею открыть новый магазин одежды в Москве привлекательной, — говорит Лапшин. — Переезд был единственной возможностью продолжить заниматься любимым делом на должном уровне».

Помимо уменьшения издержек на закупку вещей европейских брендов и более низкой стоимости аренды, Рига привлекательна тем, что здесь можно вычитать НДС (порядка 20% от стоимости) — это делает покупку в магазине более выгодной. Лапшин планирует продавать одежду, похожую на ассортимент московского FOTT, в том числе через сайт с русской версией и доставкой в Россию. Но специально фокусироваться на российских покупателях здесь не будут.

Европа

На прошлой неделе сеть кофеен Double B сообщила об открытии кофейни в Праге, на очереди — заведения в Германии и Испании. По словам соосновательницы компании Анны Цфасман, столица Чехии оказалась самой удобной для запуска цеха обжарки кофе, за который отвечает чемпион России по обжарке кофейных зёрен Дмитрий Бородай. Прага удобно расположена, в отличие от Германии здесь нет налога на обжаренный кофе. Вместе с партнёрами из числа переехавших сюда россиян Double B удалось найти здесь подходящее помещение с газом. Внешне кофейня не будет отличаться от московских, а обжаренный кофе будет продаваться по всему Евросоюзу. «Мы лучше большинства кофеен в Европе, — говорит Цфасман. — Здесь очень мало кофеен с хорошим зерном — в основном робуста. Рынок только формируется, в том числе и в Европе, у нас есть уверенность в себе».

Другой точкой притяжения российских предпринимателей становится Берлин. По словам Ольги Штайдль, их привлекает лёгкость открытия компании (достаточно иметь доступ к банковскому счёту) и получения визы, невысокая арендная плата и зарплата разработчиков. Сама она занимается развитием американского стартапа Inbot и говорит, что вести дела здесь выгодней, чем в Сан-Франциско. В рамках борьбы с безработицей мэрия Германии создала систему поддержки молодых компаний. Причём для развития бизнеса здесь не обязательно знать немецкий.

Среди российских компаний, открывшихся тут, — платформа для мобильных игр ZeeRabbit. «Для бизнеса мы выбрали Берлин, потому как здесь есть реальная digital-экосистема, — говорит соосновательница компании Иоанна Гущина. —

В Берлине созданы программы содействия локализации компаний, такие как BerlinPartners, в наличии успешные компании из индустрии, также есть понимание потребностей молодых компаний. Так, в сфере юридических услуг есть отличные компании, которые работают со стартапами».

Открыть представительство в немецкой столице планирует и соосновательница Stay Hungry Анна Бичевская. В Берлине вскоре может появиться офис продаж мобильных путеводителей Friendly Cities — здесь будут предлагать возможность создать приложение с картами и маршрутами для любой компании. «Берлин выбран потому, что город сейчас набирает обороты в области технологических стартапов, и это центр Европы, из которого удобно заниматься развитием отношений с партнёрами и не разориться за первые месяцы пребывания, — рассказывает Бичевская. — Хотя многие говорят, что Берлин уже не торт и нужно ехать в Лейпциг». Параллельно она планирует развивать приложения с российскими городами — они могут пригодиться как россиянам, так и иностранцам. После падения российского рубля въездной туризм стал более привлекательным.

Ближний Восток

Помимо туристических поездок, в России подешевели и услуги IT-специалистов. «Из-за роста доллара нанимать российских программистов стало выгодно», — говорит основательница рекрутингового агентства PRUFFI Алёна Владимирская. Недавно она открыла представительство в Израиле. «В России кризис, и рекрутинг чувствует себя не очень хорошо — это для нас большая точка роста», — объясняет она. Компания открылась в партнёрстве с местными юридическим и PR-агентствами. Пока здесь работает один человек, ещё двое помогают из Москвы. Идея в том, чтобы предлагать российским IT-специалистам удалённую работу в Израиле. За месяц работы представительство уже заключило два контракта и практически отбило ими потраченные на запуск 11 тысяч долларов. По словам Владимирской, предложением заинтересовались местные стартапы и крупные компании вроде израильского Google. Она отмечает, что в стране есть свои особенности ведения бизнеса: всё строится на неформальных контактах, важно съездить на день рождения к дочери партнёра, выпить с ним кофе. Кроме того, очень сильна система армейских связей. Помимо израильтян, российскими программистами заинтересовались европейские компании, а также люди из Арабских Эмиратов. Сегодня Владимирская разместила на Facebook сообщение о поиске руководителя офиса в Эмиратах.

В Дубае работают два заведения Александра Орлова. В его холдинг BulldozerGroup входят сети «Тануки» и «Бенвенуто», рестораны «Поехали», «Рыбка» — около 80 заведений в России и за рубежом. «Выбор ОАЭ для развития бизнес очевиден, — говорит он. — В Дубае нет налогообложения, это город с высоким туристическим трафиком, покупательская способность здесь очень высока». В его TokoDubai подают рыбные блюда, в SasCaféDubai — средиземноморские. По его словам, вкусы посетителей мало чем отличаются от российских, разве что здесь больше тратят на дорогой алкоголь. В планах ресторатора — открыть заведение сети Eshak в Дубае, а также выйти на гонконгский рынок.

Америка

В прошлом году создатель первого российского смартфона компания Yota Devices напугала всех новостью об открытии офиса разработки в Торонто. В СМИ появились сообщения о том, что компания свернёт работу в Россию и полностью переедет в Канаду. Позже компания опровергла эту информацию. Сейчас она открывает офисы продаж по всему миру: они есть в Финдяндии, Германии, Канаде, ОАЭ, Китае, Сингапуре, на очереди страны Латинской Америки и Индонезия. Американский офис есть и у Mail.Ru Group — там занимаются развитием англоязычного проекта My.com (почтовый клиент, мессенджер и мобильные игры). Не так давно у компании также появился офис в Амстердаме, где работают десять человек и размещены сервера My.com. Ни Yota Devices, ни Mail.Ru не смогли предоставить The Village оперативный комментарий о том, чем они занимаются за рубежом и с чем связано открытие офисов именно в этих городах. (Позднее компании прислали комментарии: представители Yota Devices сообщили, что офисы по всему миру помогают контолировать всю цепочку продаж и учитывать местные особенности, в Mail.Ru заявили, что представительства за рубежом упрощают переговоры с иностранными партнерами).

Столь же немногословными оказались российские стартаперы, переехавшие в этом году за океан. Основатель издательской платформы Readymag Антон Герасименко, офис которого разместился в Нью-Йорке, не отреагировал на вопрос The Village. Создатель видеосервиса Coub Антон Гладкобородов, который также работает в Нью-Йорке, пообещал ответить позже, но потом лишь пожаловался в Facebook о том, что о нём не пишут на родине. Бывшая сотрудница журнала «Афиша» Евгения Куйда, недавно попавшая в известный инкубатор Y Combinator со своим приложением для выбора ресторанов Luka, не смогла ответить, сославшись на болезнь. Остаётся надеяться, что необщительность российских предпринимателей не помешает им преуспеть за границей.