Россияне стали пить больше кофе, чем чая Продажи кофе впервые обогнали чай
Импортеры алкоголя начали повышать цены с начала 2019 года
В отдельных случаях их подняли до 20 %
Импортеры алкоголя начали повышать цены с начала 2019 года В отдельных случаях их подняли до 20 %
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья
Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Ввести дополнительный сбор на импортные вина
С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
В России начался эксперимент по маркировке обуви
Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров
В России начался эксперимент по маркировке обуви Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров
Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Запретить импортный картофель фри
Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте
Запретить импортный картофель фри Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев
Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором
Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором
Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили
Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %
Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина
О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции
На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции
Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции
Смена акцизных марок обвалила импорт алкоголя в Россию
По итогам третьего квартала 2016 года поставки рома, виски, вермутов и ароматизированных вин упали почти в два раза
Смена акцизных марок обвалила импорт алкоголя в Россию По итогам третьего квартала 2016 года поставки рома, виски, вермутов и ароматизированных вин упали почти в два раза
Путин пообещал смягчить правила контроля валютных сделок
Импортеры и экспортеры смогут не оформлять специальные документы по контрактам до 100 тысяч долларов
Путин пообещал смягчить правила контроля валютных сделок Импортеры и экспортеры смогут не оформлять специальные документы по контрактам до 100 тысяч долларов
Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии
В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии
Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии
В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски
По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок
В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок
Россия передумала запрещать все турецкие продукты
Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции