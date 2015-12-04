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Новости

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

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Новости

Россияне стали пить больше кофе, чем чая Продажи кофе впервые обогнали чай

Новости

Импортеры алкоголя начали повышать цены с начала 2019 года

В отдельных случаях их подняли до 20 %

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Новости

Импортеры алкоголя начали повышать цены с начала 2019 года В отдельных случаях их подняли до 20 %

Новости

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока

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Новости

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока

Новости

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья

Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен

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Новости

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен

Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина

С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

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Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

Новости

В России начался эксперимент по маркировке обуви

Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров

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Новости

В России начался эксперимент по маркировке обуви Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров

Новости

Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Запретить импортный картофель фри

Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте

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Новости

Запретить импортный картофель фри Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте

Новости

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

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Новости

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

Новости

Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили

Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %

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Новости

Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %

Новости

Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина

О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»

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Новости

Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»

Новости

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

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Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции
Новости

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

Новости

Смена акцизных марок обвалила импорт алкоголя в Россию

По итогам третьего квартала 2016 года поставки рома, виски, вермутов и ароматизированных вин упали почти в два раза

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Новости

Смена акцизных марок обвалила импорт алкоголя в Россию По итогам третьего квартала 2016 года поставки рома, виски, вермутов и ароматизированных вин упали почти в два раза

Новости

Путин пообещал смягчить правила контроля валютных сделок

Импортеры и экспортеры смогут не оформлять специальные документы по контрактам до 100 тысяч долларов

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Новости

Путин пообещал смягчить правила контроля валютных сделок Импортеры и экспортеры смогут не оформлять специальные документы по контрактам до 100 тысяч долларов

Ситуация

Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии

В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии

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Ситуация

Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии

Город

В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски

По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок

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Город

В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок

Ситуация

Россия передумала запрещать все турецкие продукты

Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции

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Ситуация

Россия передумала запрещать все турецкие продукты Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация
Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полокThe Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты
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Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок The Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты

Ситуация

Россельхознадзор запретил ввоз рыбы через Литву

Решение принято по результатам сентябрьской проверки рыбной продукции

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Ситуация

Россельхознадзор запретил ввоз рыбы через Литву Решение принято по результатам сентябрьской проверки рыбной продукции

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