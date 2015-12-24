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Росстат рассчитал «индекс оливье»

Дороже всего приготовить этот салат на Чукотке

Росстат рассчитал «индекс оливье»

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы