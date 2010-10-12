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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Пушкинском музее осенью откроется выставка Цай Гоцяна

Также перед фасадом музея появится инсталляция из колясок

В Пушкинском музее осенью откроется выставка Цай Гоцяна

В «Зарядье» появится инсталляция с эффектом северного сияния

Здесь же установят двухметровые каменные скамьи

В «Зарядье» появится инсталляция с эффектом северного сияния

В Москве пройдёт фестиваль аудиовизуальных экспериментов Plums Fest

Тема фестиваля — «Поверхность контакта/face contact»

В Москве пройдёт фестиваль аудиовизуальных экспериментов Plums Fest

Инсталляция «Привет войне» на Тверском бульваре

Художник Петёк создал ещё одну уличную инсталляцию

Инсталляция «Привет войне» на Тверском бульваре

Фото дня: Как дети представляют толерантность
Фото дня: Как дети представляют толерантность Негры, держащиеся за руки, люди, дарящие друг другу машины, дракон, из которого растут грибы, — The Village рассмотрел вблизи паруса корабля толерантности, чтобы понять, как её представляют себе дети.
Фото дня: Как дети представляют толерантность

Фото дня: Как дети представляют толерантность
Негры, держащиеся за руки, люди, дарящие друг другу машины, дракон, из которого растут грибы, — The Village рассмотрел вблизи паруса корабля толерантности, чтобы понять, как её представляют себе дети.

С ворот парка Горького сняли подвешенных десантников

По просьбе десантников дирекция парка демонтировала инсталляцию, подготовленную ко Дню ВДВ.

С ворот парка Горького сняли подвешенных десантников

Прямая речь: Голландский архитектор — о городских объектах из мусора
Прямая речь: Голландский архитектор — о городских объектах из мусора Голландец Ян Кербис приезжает в Петербург, чтобы построить городскую достопримечательность из отходов. The Village он рассказал о том, как работать с местными материалами и почему мусора не существует
Прямая речь: Голландский архитектор — о городских объектах из мусора

Прямая речь: Голландский архитектор — о городских объектах из мусора
Голландец Ян Кербис приезжает в Петербург, чтобы построить городскую достопримечательность из отходов. The Village он рассказал о том, как работать с местными материалами и почему мусора не существует

Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»

У Музея космонавтики, в сквере у «Мультимедиа Арт Музея» и около панорамы Бородинской битвы установят инсталляции, придуманные и выбранные читателями The Village.

Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»

Новое место: Магазин мужской одежды «3,14 Проект» На Петровке открылся новый магазин мужской дизайнерской одежды «3,14 Проект»

Новое место: Магазин мужской одежды «3,14 Проект»