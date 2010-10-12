В Пушкинском музее осенью откроется выставка Цай Гоцяна
Также перед фасадом музея появится инсталляция из колясок
В «Зарядье» появится инсталляция с эффектом северного сияния
Здесь же установят двухметровые каменные скамьи
В Москве пройдёт фестиваль аудиовизуальных экспериментов Plums Fest
Тема фестиваля — «Поверхность контакта/face contact»
Инсталляция «Привет войне» на Тверском бульваре
Художник Петёк создал ещё одну уличную инсталляцию
Фото дня: Как дети представляют толерантность Негры, держащиеся за руки, люди, дарящие друг другу машины, дракон, из которого растут грибы, — The Village рассмотрел вблизи паруса корабля толерантности, чтобы понять, как её представляют себе дети.
С ворот парка Горького сняли подвешенных десантников
По просьбе десантников дирекция парка демонтировала инсталляцию, подготовленную ко Дню ВДВ.
Прямая речь: Голландский архитектор — о городских объектах из мусора Голландец Ян Кербис приезжает в Петербург, чтобы построить городскую достопримечательность из отходов. The Village он рассказал о том, как работать с местными материалами и почему мусора не существует
Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»
У Музея космонавтики, в сквере у «Мультимедиа Арт Музея» и около панорамы Бородинской битвы установят инсталляции, придуманные и выбранные читателями The Village.