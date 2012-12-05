Личный счёт
На что живут инженеры-конструкторыСотрудник завода с 20-летним стажем — об утечке мозгов, поиске нестандартных решений и семейном бюджете
Личный счёт
На что живут инженеры-конструкторы Сотрудник завода с 20-летним стажем — об утечке мозгов, поиске нестандартных решений и семейном бюджете
Рестораны
Владельцы «Солянки» и «Дома быта» открывают ресторан рядом с Инженерным замком
Объединение S-11 в январе откроет ресторан «Инженер» на Садовой улице в Петербурге с живыми концертами по вечерам и интерьером в стиле английских 60-х.
Рестораны