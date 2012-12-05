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На что живут инженеры-конструкторы
Личный счёт
На что живут инженеры-конструкторыСотрудник завода с 20-летним стажем — об утечке мозгов, поиске нестандартных решений и семейном бюджете
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На что живут инженеры-конструкторы
Личный счёт

На что живут инженеры-конструкторы Сотрудник завода с 20-летним стажем — об утечке мозгов, поиске нестандартных решений и семейном бюджете

Рестораны

Владельцы «Солянки» и «Дома быта» открывают ресторан рядом с Инженерным замком

Объединение S-11 в январе откроет ресторан «Инженер» на Садовой улице в Петербурге с живыми концертами по вечерам и интерьером в стиле английских 60-х.

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Рестораны

Владельцы «Солянки» и «Дома быта» открывают ресторан рядом с Инженерным замком Объединение S-11 в январе откроет ресторан «Инженер» на Садовой улице в Петербурге с живыми концертами по вечерам и интерьером в стиле английских 60-х.