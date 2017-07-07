Когда я только пришел на работу, с категориями было проще. Мы окончили институт — нам дали третью категорию, пошли в аспирантуру — дали вторую, окончили аспирантуру — дали первую. Сейчас я заместитель начальника конструкторского отдела, но при этом продолжаю проектировать. С начальником мы вместе учились, в институте сидели за одной партой и вот уже 20 лет работаем на заводе. Из нашей институтской группы на завод пришло 14 человек, а через шесть лет осталось только двое. Остальные просто потихоньку уходили на места получше. Я знаю многих людей, которые пришли на завод после института, потом ушли, поработали охранниками, менеджерами, а под пенсию вернулись на должность инженера-конструктора. Формально они числятся конструкторами, делают несложные детали, но они не умеют находить нестандартные решения и не видят, как все будет работать.

Может, я видел мало вузовских дипломов, но ни у одного выпускника я не помню записи, что его специальность — именно инженер-конструктор. Из институтов выходят инженеры-механики, инженеры-технологи. Вчерашние студенты к нам попадают абсолютно пустыми. Что ты из него делаешь, то и получишь. 95 % из них не умеют чертить, на обучение уходит от трех до девяти месяцев. При этом такой студент может иметь красный диплом и рассчитывает на зарплату от 60 тысяч. Ко мне в отдел как-то пришел молодой человек после строительного института. И первая работа, которую я ему дал, был грузоподъемный механизм, довольно сложный. Этот непростой проект молодой человек получил только потому, что ничего не знал и по этой причине ничего не боялся. Тут получилось как в анекдоте: «По законам физики майский жук летать не должен, а летает. А все потому, что он не знает законов физики». Помимо молодого, я посадил за этот проект уже опытного конструктора, и у них произошел рабочий конфликт. Мы решили так: молодой человек задавал концепцию, а прорабатывал ее ведущий конструктор, и через полтора месяца вместе они сдали шикарный проект, который до сих пор работает. Через три года такой фокус уже не прошел: тот самый молодой конструктор знал, что можно и нельзя делать, что будет работать, а что нет.