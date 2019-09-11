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Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Instagram, VSCO и щепотка Foursquare: Из чего сделана iOS 13
Instagram, VSCO и щепотка Foursquare: Из чего сделана iOS 13 Apple наконец добавила функции, которые мы ждали годами (но не все они работают в России)
Instagram, VSCO и щепотка Foursquare: Из чего сделана iOS 13

Instagram, VSCO и щепотка Foursquare: Из чего сделана iOS 13
Apple наконец добавила функции, которые мы ждали годами (но не все они работают в России)

Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple
Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple Обновленные смартфоны получили сверхширокоугольную камеру, а у часов теперь постоянно активный экран
Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple

Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple
Обновленные смартфоны получили сверхширокоугольную камеру, а у часов теперь постоянно активный экран