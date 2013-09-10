Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году
Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой
Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой
Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента
Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году
Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году
Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple
Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s
Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s
За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone
Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5
За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5
Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s
Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре