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Новости

Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году

Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой

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Новости

Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой

Новости

Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента

Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году

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Новости

Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году

Новости

Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple

Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s

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Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s

Новости

За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone

Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5

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Новости

За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5

Новости

Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s

Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре

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Новости

Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре