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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Telegram заблокировал 70 % аккаунтов мессенджера, их занимали киберсквоттеры из Ирана

Telegram заблокировал 70 % аккаунтов мессенджера, их занимали киберсквоттеры из Ирана

Иран начнет ремонтировать российские самолеты

Иран начнет ремонтировать российские самолеты

Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»
Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»

Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд Алиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд

«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд
Алиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»
Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»

Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Иран отменил визы для туристических групп из России

Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках на взаимной основе

Иран отменил визы для туристических групп из России

S7 запускает прямые рейсы в Тегеран

Самолеты начнут летать в столицу Ирана в июне 2017 года

S7 запускает прямые рейсы в Тегеран

Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

В Иране заблокировали «Яндекс»

Пока доступ ограничен только к международной версии поисковой системы

В Иране заблокировали «Яндекс»

Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России

Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана

Мировые цена на нефть обвалились более чем на 5 %

Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана

В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель

В RBS исключают возвращение котировок к прежнему уровню, тем более — в долгосрочном периоде

В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС

Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС

Иран будет поставлять сыр в Россию

Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция

Иран будет поставлять сыр в Россию

Нефть в 2016 году подешевеет на 21 %

Снятие санкций с Ирана приведёт к обвалу цен примерно на 10 долларов

Нефть в 2016 году подешевеет на 21 %

Как россияне относятся к другим странам

Негативнее всего население настроено к США, Евросоюзу и Украине

Как россияне относятся к другим странам

Резкое подорожание Twitter, новые iPod и разваливающиеся рынки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Резкое подорожание Twitter, новые iPod и разваливающиеся рынки

Путин заявил о сокращении ядерного арсенала России до минимума

Страна обещает ООН и дальше сохранять равновесие между освоением «мирного атома» и нераспространением ядерного оружия

Путин заявил о сокращении ядерного арсенала России до минимума

Нефтяные котировки возобновили падение из-за анонса снятия санкций с Ирана

Эксперты ожидают увеличения поставок нефти на рынок

Нефтяные котировки возобновили падение из-за анонса снятия санкций с Ирана

Как обойти санкции с помощью биткоина
Как обойти санкции с помощью биткоина The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
Как обойти санкции с помощью биткоина

Как обойти санкции с помощью биткоина
The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

В прошлом году показатель, наоборот, увеличился на 3,7 %

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

Опровержение информации о введении налога с продаж, состояние авторынка РФ и решение по MSCI

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Опровержение информации о введении налога с продаж, состояние авторынка РФ и решение по MSCI

Германия готовится перенаправить инвестиции из России в Иран

Предполагается, что после ослабления антииранских санкций «рынок взорвётся»

Германия готовится перенаправить инвестиции из России в Иран

Иранский суд вызвал Цукерберга для дачи показаний по делу о нарушении права на частную жизнь

Жители Ирана пожаловались на то, что Instagram и WhatsApp незаконно получили доступ к их персональным данным.

Иранский суд вызвал Цукерберга для дачи показаний по делу о нарушении права на частную жизнь

Пусто не бывает: Какие стартапы популярны в Иране
Пусто не бывает: Какие стартапы популярны в Иране В одной из самых консервативных с точки зрения интернет-политики стран назревает стартап-бум. H&F выяснил, что за компании здесь появляются и с чем это связано.
Пусто не бывает: Какие стартапы популярны в Иране

Пусто не бывает: Какие стартапы популярны в Иране
В одной из самых консервативных с точки зрения интернет-политики стран назревает стартап-бум. H&F выяснил, что за компании здесь появляются и с чем это связано.

Президент Ирана разблокировал WhatsApp

В начале мая приложение добавили в «чёрный» список из-за его нового владельца — «американского еврея-сиониста» Цукерберга

Президент Ирана разблокировал WhatsApp

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Виталий Крюков («ИФД КапиталЪ»): «Запад снизит зависимость от России быстрее, чем мы уйдём в Азию»

Эксперт рассказал H&F о том, как ухудшение отношений с Западом скажется на мировом рынке нефти и газа.

Виталий Крюков («ИФД КапиталЪ»): «Запад снизит зависимость от России быстрее, чем мы уйдём в Азию»

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия

Короткая экскурсия в Иран Иран в последние несколько лет не сходит со страниц политических газет и журналов, спамящих читателей рассуждениями о ядерной политике исламских фундаменталистов. Однако мы посмотрим на него с той стороны, где политике нет места, и о которой знают не так уж многие из нас.

Короткая экскурсия в Иран