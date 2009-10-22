Короткая экскурсия в Иран Иран в последние несколько лет не сходит со страниц политических газет и журналов, спамящих читателей рассуждениями о ядерной политике исламских фундаменталистов. Однако мы посмотрим на него с той стороны, где политике нет места, и о которой знают не так уж многие из нас.