Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».
Винзаводы стоят: Что происходит со старейшим арт-кластером Москвы Последний год «Винзавод» окружает негативный информационный фон: галереи уходят, директора сменяются, Гельмана выгоняют — The Village попытался разобраться, что происходит в кластере на «Курской».
На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России» Медведев в Казани, омоновцы на митинге и муравьи крупным планом — на «Винзаводе» в четвертый раз проходит выставка «Best of Russia: Лучшие фотографии России».
На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России» Медведев в Казани, омоновцы на митинге и муравьи крупным планом — на «Винзаводе» в четвертый раз проходит выставка «Best of Russia: Лучшие фотографии России».
Внешний вид: Ирина Меглинская, галерист и преподаватель В новой постоянной рубрике The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Ирина Меглинская, галерист и преподаватель В новой постоянной рубрике The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Лекция: Ирина Меглинская У нас на выставке Ястребовой играла группа Tesla Boy, я думала разнесут всю галерею, у меня же такое респектабельное место