На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России» Медведев в Казани, омоновцы на митинге и муравьи крупным планом — на «Винзаводе» в четвертый раз проходит выставка «Best of Russia: Лучшие фотографии России».
В залах «Винзавода» выставили работы финалистов открытого конкурса Best of Russia, проходящего уже в четвертый раз. «Лучшие фотографии России» — возможность увидеть страну глазами не профессиональных фотографов, а ее жителей: с остросоциальными портретами ветеранов соседствуют живописные пейзажи, макросъемку насекомых продолжают кадры политических митингов. Все снимки разбиты на пять категорий — «Люди», «События», «Природа», «Архитектура» и «Стиль».
Ежегодно на сайт проекта загружают гигабайты фотографий, снятых на российских просторах: принять участие в конкурсе может любой житель РФ, умеющий нажимать на кнопку спуска. В течение двух месяцев жюри выбирало из десятков тысяч снимков лучшие 365 — ровно по числу дней за отчетный период. На этот раз работы оценивали знаменитый дизайнер и плакатист Игорь Гурович, галерист Ирина Меглинская, руководитель факультета фотографии «Британки» Светлана Тэйлор, глава фотослужбы «Коммерсанта» Эдди Опп и др. Кроме участия в экспозиции, работы всех финалистов вошли в оформленный Игорем Гуровичем альбом Best of Russia, который можно приобрести в книжных магазинах Москвы.
ИРИНА МЕГЛИНСКАЯ
Галерист, преподаватель
«Для меня "Лучшие фотографии России" — антропологическое исследование через фотографию: что для людей означает любовь, что им кажется красивым или интересным. Сначала я, признаться, жутко снобила — мне хотелось профессиональных съемок, спецэффектов, но потом поняла: да это же реально страна снимает страну. Где я еще это увижу?»
АЛЕКСАНДР БУДБЕРГ
Журналист, фотограф и коллекционер
«С каждым годом улучшается качество фотографий, присланных на конкурс: усложняется композиция, появляются более тонкие элементы, новые сюжеты. При этом стало намного меньше фотошопа и примитивных снимков, вроде невнятных развалин или одинаковых лесных полянок. Создается впечатление, что у людей постепенно появляется представление о том, что по-настоящему красиво. Мне нравится, что при этом конкурс сохраняет концепцию — очень широкий формат участия — и действительно объединяет всю страну».
Комментарии
Я пишу о моих расследованиях уголовных преступлений в фотослужбе Издательства КоммерсантЪ. Ставлю на этом сайте: http://best-photographer.fo.ru/forum
Преступления называются: Разбойные нападения, Грабежи,Ограбления квартир, Убийства, Отравления фотографов, Мошенничества и т.д.
Организаторами и заказчиками этих преступлений являются Директор фотослужбы КоммерсантЪ Эдди Оппенгеймер и его заместитель Юрий Дьяконов.
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1.КАК ЗАВАЛИТЬ НАЧАЛЬНИКА?
2.РАССЛЕДОВАНИЕ, ОГРАБЛЕННОЙ КВАРТИРЫ ЭДДИ ОППА.
3.РАССЛЕДОВАНИЕ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ И ГРАБЕЖА НА ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА ЗАО ИД “КоммерсатЪ” АЛЕКСАНДРА ПОТАПОВА.
4. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КОММЕРСАНТъ — ФАБРИКА СМЕРТИ.(это самый веселый рассказ получился. Там много смешных ситуаций).
Приятного чтения, Господа.
С уважением фотокорреспондент — Наталья Медведева.
P.S. Не знаю, успею обо всех преступлениях в Коммерсанте рассказать или нет? Мне вчера написали из Коммерсанта, что я скоро заткнусь. Наверно в Коммерсанте не нравится, что орфографических ошибок в тексте много? Зато все преступления - настоящие!
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