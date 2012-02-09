В залах «Винзавода» выставили работы финалистов открытого конкурса Best of Russia, проходящего уже в четвертый раз. «Лучшие фотографии России» —  возможность увидеть страну глазами не профессиональных фотографов, а ее жителей: с остросоциальными портретами ветеранов соседствуют живописные пейзажи, макросъемку насекомых продолжают кадры политических митингов. Все снимки разбиты на пять категорий — «Люди», «События», «Природа», «Архитектура» и «Стиль».

Ежегодно на сайт проекта загружают гигабайты фотографий, снятых на российских просторах: принять участие в конкурсе может любой житель РФ, умеющий нажимать на кнопку спуска. В течение двух месяцев жюри выбирало из десятков тысяч снимков лучшие 365 — ровно по числу дней за отчетный период. На этот раз работы оценивали знаменитый дизайнер и плакатист Игорь Гурович, галерист Ирина Меглинская,  руководитель факультета фотографии «Британки» Светлана Тэйлор, глава фотослужбы «Коммерсанта» Эдди Опп и др. Кроме участия в экспозиции, работы всех финалистов вошли в оформленный Игорем Гуровиче﻿м альбом Best of Russia, который можно приобрести в книжных магазинах Москвы.

 


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ИРИНА МЕГЛИНСКАЯ

Галерист, преподаватель
 

«Для меня "Лучшие фотографии России" — антропологическое исследование через фотографию: что для людей означает любовь, что им кажется красивым или интересным. Сначала я, признаться, жутко снобила — мне хотелось профессиональных съемок, спецэффектов, но потом поняла: да это же реально страна снимает страну. Где я еще это увижу?»


АЛЕКСАНДР БУДБЕРГ

Журналист, фотограф и коллекционер 
 

«С каждым годом улучшается качество фотографий, присланных на конкурс: усложняется композиция, появляются более тонкие элементы, новые сюжеты. При этом стало намного меньше фотошопа и примитивных снимков, вроде невнятных развалин или одинаковых лесных полянок. Создается впечатление, что у людей постепенно появляется представление о том, что по-настоящему красиво. Мне нравится, что при этом конкурс сохраняет концепцию — очень широкий формат участия — и действительно объединяет всю страну».



ЦСИ Винзавод
10 февраля 11 марта
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Билеты — 150 руб.
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