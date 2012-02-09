В залах «Винзавода» выставили работы финалистов открытого конкурса Best of Russia, проходящего уже в четвертый раз. «Лучшие фотографии России» — возможность увидеть страну глазами не профессиональных фотографов, а ее жителей: с остросоциальными портретами ветеранов соседствуют живописные пейзажи, макросъемку насекомых продолжают кадры политических митингов. Все снимки разбиты на пять категорий — «Люди», «События», «Природа», «Архитектура» и «Стиль».

Ежегодно на сайт проекта загружают гигабайты фотографий, снятых на российских просторах: принять участие в конкурсе может любой житель РФ, умеющий нажимать на кнопку спуска. В течение двух месяцев жюри выбирало из десятков тысяч снимков лучшие 365 — ровно по числу дней за отчетный период. На этот раз работы оценивали знаменитый дизайнер и плакатист Игорь Гурович, галерист Ирина Меглинская, руководитель факультета фотографии «Британки» Светлана Тэйлор, глава фотослужбы «Коммерсанта» Эдди Опп и др. Кроме участия в экспозиции, работы всех финалистов вошли в оформленный Игорем Гуровиче﻿м альбом Best of Russia, который можно приобрести в книжных магазинах Москвы.