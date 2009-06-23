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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве остановили незаконный ремонт в жилом доме XIX века

Обладателю здания грозит штраф до одного миллиона рублей

В Москве остановили незаконный ремонт в жилом доме XIX века

Варламов основал фонд сохранения исторического наследия «Внимание»

Фонд будет заниматься сохранением и восстановлением исторического наследия

Варламов основал фонд сохранения исторического наследия «Внимание»

Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине

Список опубликовал координатор общественного движения «Архнадзор»

Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине

«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой»

«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой»Как устроен «дом на ножках» для сотрудников авиационного завода

«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой»

«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой»
Как устроен «дом на ножках» для сотрудников авиационного завода

Власти Москвы выставили на продажу комплекс зданий рядом с Кремлем

При строительстве новых зданий нужно будет сохранить исторический облик зданий

Власти Москвы выставили на продажу комплекс зданий рядом с Кремлем

«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году

В обновленный список попали 24 постройки

«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году

Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города

Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20

Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города

В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1928 года постройки

Планировку помещений планируют сохранить

В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1928 года постройки

В Большом Козихинском переулке снесут два исторических здания

Речь идёт о домах № 13 и 15

В Большом Козихинском переулке снесут два исторических здания

Местные жители отстояли конструктивистский «Будёновский посёлок»

После общественных слушаний власти передумали сносить конструктивистский рабочий посёлок на Большой Почтовой.

Местные жители отстояли конструктивистский «Будёновский посёлок»

«Архнадзор» предложил ужесточить наказание за самовольный снос зданий

Общественное движение «Архнадзор» направит правительству Москвы предложения по ужесточению ответственности за несанкционированные сносы зданий.

«Архнадзор» предложил ужесточить наказание за самовольный снос зданий

В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе

В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе
The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.

Итоги недели: снос исторических зданий, музей эротического искусства, реклама в метро The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: снос исторических зданий, музей эротического искусства, реклама в метро

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village

10 самых запущенных исторических зданий в Москве Активисты движения «Архнадзор» назвали десять исторических зданий Москвы, находящихся в самом запущенном состоянии

10 самых запущенных исторических зданий в Москве

История одного города?
История одного города? Как обычно, без особой надежды на что-нибудь. просто копирую то, что думаю немногие из присутствующих здесь могли видеть.
История одного города?

История одного города?
Как обычно, без особой надежды на что-нибудь. просто копирую то, что думаю немногие из присутствующих здесь могли видеть.