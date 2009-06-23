В Москве остановили незаконный ремонт в жилом доме XIX века
Обладателю здания грозит штраф до одного миллиона рублей
Варламов основал фонд сохранения исторического наследия «Внимание»
Фонд будет заниматься сохранением и восстановлением исторического наследия
Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине
Список опубликовал координатор общественного движения «Архнадзор»
«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой»Как устроен «дом на ножках» для сотрудников авиационного завода
«Я живу в „Доме авиаторов“ на Беговой» Как устроен «дом на ножках» для сотрудников авиационного завода
Власти Москвы выставили на продажу комплекс зданий рядом с Кремлем
При строительстве новых зданий нужно будет сохранить исторический облик зданий
«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году
В обновленный список попали 24 постройки
Власти Москвы восстановят Дом Верещагиной в центре города
Историческое здание расположено по адресу Средний Трёхгорный переулок, владение 6/20
В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1928 года постройки
Планировку помещений планируют сохранить
Местные жители отстояли конструктивистский «Будёновский посёлок»
После общественных слушаний власти передумали сносить конструктивистский рабочий посёлок на Большой Почтовой.
«Архнадзор» предложил ужесточить наказание за самовольный снос зданий
Общественное движение «Архнадзор» направит правительству Москвы предложения по ужесточению ответственности за несанкционированные сносы зданий.