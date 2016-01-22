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Новости

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

Экскурсии, квесты и исторический fashion week

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Новости

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках Экскурсии, квесты и исторический fashion week

Выходные с детьми

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

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Выходные с детьми

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Общественные пространства

Выдуманные цитаты исторических лиц на плакатах парка русской истории

В своей рекламе парк на ВДНХ использовал вымышленные цитаты Аксакова и Бисмарка

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Общественные пространства

Выдуманные цитаты исторических лиц на плакатах парка русской истории В своей рекламе парк на ВДНХ использовал вымышленные цитаты Аксакова и Бисмарка