Новости
Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках
Экскурсии, квесты и исторический fashion week
Новости
Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках Экскурсии, квесты и исторический fashion week
Выходные с детьми
Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Выходные с детьми
Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Общественные пространства
Выдуманные цитаты исторических лиц на плакатах парка русской истории
В своей рекламе парк на ВДНХ использовал вымышленные цитаты Аксакова и Бисмарка
Общественные пространства