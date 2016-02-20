Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster HillsThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
Italian week market запустил доставку ужинов
Всего есть пять вариантов ужинов, от 1890 до 3300 рублей
Новости ресторанов