Рестораны
Шеф-повар Ив Лё Ле уходит со «Стрелки»
Шеф-повар бара «Стрелка» уезжает работать в эстонский ресторан Alexander; кто будет отвечать за еду вместо него, пока не известно.
Рестораны
Шеф-повар Ив Лё Ле уходит со «Стрелки» Шеф-повар бара «Стрелка» уезжает работать в эстонский ресторан Alexander; кто будет отвечать за еду вместо него, пока не известно.
Рестораны
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Рестораны
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Тёплый салат с уткой, капустой, инжиром и яблокамиШеф-повар Strelka Bar Ив Лё Ле в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить тёплый салат с уткой, краснокочанной капустой, инжиром и яблоками
Рецепты шефов