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Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию
Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически
Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически
BadComedian расскажет, какие фильмы смотреть в онлайн-кинотеатре ivi
Подборкой контента для детей займется мобильное приложение ivi kids
BadComedian расскажет, какие фильмы смотреть в онлайн-кинотеатре ivi Подборкой контента для детей займется мобильное приложение ivi kids
Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi
Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков
Пользователей «Яндекс.Станции» отключат от кинотеатра Ivi Онлайн-кинотеатр проинформировал об этом подписчиков
Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика»
Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета
Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика» Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета
Россияне проявляли повышенный интерес к эротике после матчей национальной сборной
Во время чемпионата мира также выросли просмотры мультфильмов
Россияне проявляли повышенный интерес к эротике после матчей национальной сборной Во время чемпионата мира также выросли просмотры мультфильмов
Рекорды Apple Watch, причина взрыва смартфонов Samsung и эмокар Honda
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Рекорды Apple Watch, причина взрыва смартфонов Samsung и эмокар Honda Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Приложение онлайн-кинотеатра ivi стало одним из самых популярных на телевизорах со Smart TV
Достигнуть такого успеха удалось благодаря активности отечественных зрителей — просмотр видео в приложении ivi доступен только на территории России