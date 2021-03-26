Greenpeace выпустил карту «Климат-контроль». С ее помощью можно рассказать о последствиях изменения климата
РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе
Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата
Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата
Почему изменение климата коснется каждого и как с этим бороться обычным людям
Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи
А также сибирскую тайгу, где сейчас полыхают пожары
«Часики-то тикают»: Московская акция с призывом говорить правду о климатическом кризисе
Активисты Extinction Rebellion обратились к российским журналистам на улице Правды
Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время
Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением
В Москве появились летучие мыши из-за изменения климата
Кроме них, в городе стали чаще замечать лис и зайцев
Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю
Климат меняется из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
Сколько процентов Мирового океана затронула деятельность человека
Ученые собрали данные о 15 факторах влияния человека на океан
Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век
В частности, резко начнут повышаться зимние температуры
В Москве появится система раннего предупреждения об опасных погодных условиях
Под данным метеорологов, число опасных погодных явлений в России выросло в два раза за последние 25 лет
Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата
Она пройдет с 15 августа по 15 сентября в парке «Фили»