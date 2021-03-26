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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Карта дня
26 марта 2021

Greenpeace выпустил карту «Климат-контроль». С ее помощью можно рассказать о последствиях изменения климата

Какие проблемы экологии волнуют россиян во время пандемии
Рейтинг
19 августа 2020

Какие проблемы экологии волнуют россиян во время пандемии

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата

Почему изменение климата коснется каждого и как с этим бороться обычным людям

Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата

Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи

А также сибирскую тайгу, где сейчас полыхают пожары

Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи

«Часики-то тикают»: Московская акция с призывом говорить правду о климатическом кризисе

Активисты Extinction Rebellion обратились к российским журналистам на улице Правды

«Часики-то тикают»: Московская акция с призывом говорить правду о климатическом кризисе

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

В Москве появились летучие мыши из-за изменения климата

Кроме них, в городе стали чаще замечать лис и зайцев

В Москве появились летучие мыши из-за изменения климата

Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю

Климат меняется из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере

Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю

Отказаться от мяса по понедельникам
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
Отказаться от мяса по понедельникам

Отказаться от мяса по понедельникам
Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата

Сколько процентов Мирового океана затронула деятельность человека

Ученые собрали данные о 15 факторах влияния человека на океан

Сколько процентов Мирового океана затронула деятельность человека

Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век

В частности, резко начнут повышаться зимние температуры

Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век

В Москве появится система раннего предупреждения об опасных погодных условиях

Под данным метеорологов, число опасных погодных явлений в России выросло в два раза за последние 25 лет

В Москве появится система раннего предупреждения об опасных погодных условиях

Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата

Она пройдет с 15 августа по 15 сентября в парке «Фили»

Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата