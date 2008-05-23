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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

Послушать их можно будет бесплатно

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

База патентов от «Яндекса»

Сервис предоставляет документы с 1924 года по наши дни

База патентов от «Яндекса»

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Стилист от Amazon, сферический дрон-дисплей и копия родного города Бэтмена

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стилист от Amazon, сферический дрон-дисплей и копия родного города Бэтмена

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

В Москве пройдёт международный технический фестиваль Mini Maker Faire

Фестиваль будет посвящён изобретательству и развитию технологий

В Москве пройдёт международный технический фестиваль Mini Maker Faire

Офис для «Яндекса», новинки Facebook и эра «вертолётных денег»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Офис для «Яндекса», новинки Facebook и эра «вертолётных денег»

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном

Изобретатель Владислав Тумаланов — о том, как обмануть эвакуатор The Village рассказывает об инновационном продукте, который всё чаще используют россияне для борьбы с эвакуацией своих автомобилей

Изобретатель Владислав Тумаланов — о том, как обмануть эвакуатор

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля

Политехнический музей откроет свой павильон на ВВЦ

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля

CTRL-ALT-Delicious Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.

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КОФЕ ИН Иллюстрированная текстовая экскурсия в мир бодрости и оригинальных решений.

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