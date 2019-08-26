12 июля, 11:51



В конце лета на ВДНХ проведут фестиваль мейкерства и технологического творчества Rukami. Сотни изобретателей со всего мира покажут на нем свои идеи и проекты.

В рамках развлекательной программы в Россию впервые приедет немецкая группа панк-роботов One Love Machine Band. Участвующие в группе машины играют на настоящих музыкальных инструментах. Всего в группе 13 роботов, самый большой из них — три метра в высоту.

В Москву робо-группа приедет из Берлина вместе со своим изобретателем Колей Куглером, который начинал свой профессиональный путь в качестве художника и скульптора. Для создания роботов-музыкантов Куглер использовал старые автомобильные детали и металлолом. Управляются механизмы через MIDI-интерфейс, подключенный к компьютеру.



Сам фестиваль Rukami пройдет с 31 августа по 1 сентября. На нем изобретатели будут создавать вместе с посетителями инсталляции и перформансы. Также в программе запланированы практические мастер-классы и воркшопы, где каждый желающий сможет сделать именной меч джедая, 3D-модель суперболида и другие устройства.

Вход на фестиваль будет бесплатным. Регистрация откроется в ближайшее время по ссылке. One Love Machine Band выступят несколько раз в каждый из дней фестиваля.



Источник: представители фестиваля

