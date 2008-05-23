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Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.