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На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)

Послушать их можно будет бесплатно

На фестивале Rukami выступят Mujuice, Lovozero и немецкая группа панк-роботов (обновлено)
Послушать их можно будет бесплатно

База патентов от «Яндекса»

Сервис предоставляет документы с 1924 года по наши дни

База патентов от «Яндекса»
Сервис предоставляет документы с 1924 года по наши дни

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стилист от Amazon, сферический дрон-дисплей и копия родного города Бэтмена

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стилист от Amazon, сферический дрон-дисплей и копия родного города Бэтмена
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В Москве пройдёт международный технический фестиваль Mini Maker Faire

Фестиваль будет посвящён изобретательству и развитию технологий

В Москве пройдёт международный технический фестиваль Mini Maker Faire
Фестиваль будет посвящён изобретательству и развитию технологий

Офис для «Яндекса», новинки Facebook и эра «вертолётных денег»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Офис для «Яндекса», новинки Facebook и эра «вертолётных денег»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном

Изобретатель Владислав Тумаланов — о том, как обмануть эвакуатор The Village рассказывает об инновационном продукте, который всё чаще используют россияне для борьбы с эвакуацией своих автомобилей

Изобретатель Владислав Тумаланов — о том, как обмануть эвакуатор
The Village рассказывает об инновационном продукте, который всё чаще используют россияне для борьбы с эвакуацией своих автомобилей

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля

Политехнический музей откроет свой павильон на ВВЦ

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля
Политехнический музей откроет свой павильон на ВВЦ

CTRL-ALT-Delicious Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.

CTRL-ALT-Delicious
Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.

КОФЕ ИН Иллюстрированная текстовая экскурсия в мир бодрости и оригинальных решений.

КОФЕ ИН
Иллюстрированная текстовая экскурсия в мир бодрости и оригинальных решений.