Новости
Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей
Участники смогут получить предложение о работе в компании
Новости
Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей Участники смогут получить предложение о работе в компании
Новости
Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве
Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»
Новости
Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»
Еда
Где пить кофе в Осло Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
Облако знаний