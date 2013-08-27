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Новости

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

Участники смогут получить предложение о работе в компании

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Новости

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей Участники смогут получить предложение о работе в компании

Новости

Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве

Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»

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Новости

Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»

Еда
Где пить кофе в ОслоВарвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло
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Еда

Где пить кофе в Осло Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
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С ног на голову: 6 заповедей креативной компании
Облако знаний

С ног на голову: 6 заповедей креативной компании Исследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.