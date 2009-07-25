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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду

Российский рынок шоколада растет значительно быстрее, чем в других странах

Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду

Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами

Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант

Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

Сезонное предложение действительно до февраля

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

Шоколадно-сырный тарт с хурмой
Шоколадно-сырный тарт с хурмой В преддверии сезона хурмы шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить тарт на песочном тесте
Шоколадно-сырный тарт с хурмой

Шоколадно-сырный тарт с хурмой
В преддверии сезона хурмы шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить тарт на песочном тесте

Как сварить манку без комков?
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Как сварить манку без комков?

Как сварить манку без комков?
The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши

Падение цен на нефть, снижение деловой активности и пропаганда какао

Самые главные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Падение цен на нефть, снижение деловой активности и пропаганда какао

Раз, два, три. шоколад кроши! Легкий и приятный процесс приготовления пирога ;) Лично я всё добавляла на глаз, но вот примерные пропорции для пирога на 4 человек.

Раз, два, три. шоколад кроши!

Кокосово-шоколадные шарики Думаю, вы все не раз пробовали такую славную сладость как кокосовые шарики, например в Индии, на Холмах или тематических маркетах. Я много задумывалась о том, что мне, как большому любителю шоколада, очень не хватает его вкуса и запаха. И вот однажды мне и мужчине досталось грамм 200 кокосовой стружки, мы купили сгущенки и отредактировали классический рецепт с учетом своих желаний.

Кокосово-шоколадные шарики

Шоколадное печенье?! Запросто! Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !

Шоколадное печенье?! Запросто!