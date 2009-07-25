«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»
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Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду
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Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами
Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант
В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао
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В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем
Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут
Шоколадно-сырный тарт с хурмой В преддверии сезона хурмы шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить тарт на песочном тесте
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Падение цен на нефть, снижение деловой активности и пропаганда какао
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