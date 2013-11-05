Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву
Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу
РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу
«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы
Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области
«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области
В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi
Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах
В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
Концерн Volkswagen открыл в России новый завод
Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год
Концерн Volkswagen открыл в России новый завод
Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год
В Калуге остановят производство автомобилей Peugeot, Citroën и Mitsubishi
Простой завода «ПСМА Рус» составит почти три месяца
В Калуге остановят производство автомобилей Peugeot, Citroën и Mitsubishi Простой завода «ПСМА Рус» составит почти три месяца
Калужские автозаводы массово сокращают сотрудников
Volkswagen, Peugeot Citroen и Mitsubishi решили оптимизировать производство из-за падения автомобильного рынка России
Калужские автозаводы массово сокращают сотрудников Volkswagen, Peugeot Citroen и Mitsubishi решили оптимизировать производство из-за падения автомобильного рынка России
В Калуге откроется новый завод Volkswagen
На новом предприятии автоконцерн планирует собирать около 600 двигателей в день
В Калуге откроется новый завод Volkswagen На новом предприятии автоконцерн планирует собирать около 600 двигателей в день
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
В московских электричках появятся VIP-вагоны
Для маршрутов Москва — Калуга и Москва — Рязань ЦППК закупает новые электрички с вагонами первого и второго класса.