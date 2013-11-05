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Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву

Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву
Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу

«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы

Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области

«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы
Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области

В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi

Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах

В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi
Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

Концерн Volkswagen открыл в России новый завод

Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год

Концерн Volkswagen открыл в России новый завод
Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год

В Калуге остановят производство автомобилей Peugeot, Citroën и Mitsubishi

Простой завода «ПСМА Рус» составит почти три месяца

В Калуге остановят производство автомобилей Peugeot, Citroën и Mitsubishi
Простой завода «ПСМА Рус» составит почти три месяца

Калужские автозаводы массово сокращают сотрудников

Volkswagen, Peugeot Citroen и Mitsubishi решили оптимизировать производство из-за падения автомобильного рынка России

Калужские автозаводы массово сокращают сотрудников
Volkswagen, Peugeot Citroen и Mitsubishi решили оптимизировать производство из-за падения автомобильного рынка России

В Калуге откроется новый завод Volkswagen

На новом предприятии автоконцерн планирует собирать около 600 двигателей в день

В Калуге откроется новый завод Volkswagen
На новом предприятии автоконцерн планирует собирать около 600 двигателей в день

Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры

Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры
В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.

В московских электричках появятся VIP-вагоны

Для маршрутов Москва — Калуга и Москва — Рязань ЦППК закупает новые электрички с вагонами первого и второго класса.

В московских электричках появятся VIP-вагоны
Для маршрутов Москва — Калуга и Москва — Рязань ЦППК закупает новые электрички с вагонами первого и второго класса.